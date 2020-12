Se siete alla ricerca di un paio di pantaloni in finta pelle neri per dare una svolta rock chic al vostro look, abbiamo un’idea che fa per voi.

Parliamo di un paio di leggings termici firmati Calzedonia, che costano 35,95 euro. Taglie disponibili: dalla xs alla xl.

Si chiudono come dei pantaloni normali, ma vestono come un leggings quanto a morbidezza.

Uno dei problemi principali per chi sceglie questo tipo di capo è proprio la difficile vestibilità, ma anche la difficoltà ad abbinare maglie e scarpe giuste.

In questo caso l’effetto finale è molto easy e non avrete problemi a sfoggiarli anche se optate per un outfit sportivo.

Potete abbinarli a una maglia a collo alto nera. La scelta di un colore basic è consigliata in questo caso, considerando che i leggings sono già protagonisti da soli.

Quanto alle scarpe, spetta a voi decidere che effetto finale desiderate. Se l’obiettivo è un look sportivo, via libera a delle calzature comode (che siano sportive, stringate o stivaletti).

Se invece volete sfoggiarli per un pranzo fuori con le amiche (cene al momento non sono possibili, considerando le norme anti covid), via libera a una scarpa con tacco, magari delle décolleté nere.

Altri capi per la stagione autunno inverno.

Se state cercando un paio di pantaloni caldi e comodi per le vostre giornate in smartworking, abbiamo un modello da segnalarvi.

Parliamo di un paio di joggers in cotone e cashmere firmati Yamamay, che costano 25,95 euro. Vi abbiamo parlato anche di un paio di pantaloni a costine in modal, che abbiamo scovato sul sito del brand Intimissimi. Un modello perfetto per trascorrere molte ore sedute perché vi permette di incrociare facilmente le gambe e assumere posizioni varie quando siete attaccate al pc per comunicare con il resto del mondo.