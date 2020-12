Tra tutte ciò che Victoria Beckham ha indossato, alcuni dei suoi look più memorabili sono senza dubbio i capi basic del guardaroba. Dopotutto, è la stessa donna che ci ha insegnato il potere di un tubino nero durante i suoi anni da Spice Girl. E spesso ci rivolgiamo alla stilista per consigli su come rendere glamour una T-shirt o un paio di pantaloni strutturati.

Ebbene, sembra che dovremo chiamare Victoria Beckham anche un’esperta nel mondo dei leggings.

La stilista ne ha appena ideato uno davvero originale, in collaborazione con Reebok. Uno di quelli che ti rivoluzionerà completamente l’idea di leggings che avevi fino a oggi.

CORTESIA REEBOK

E’ ormai nota, infatti, l’idea secondo cui i leggings non possono essere indossati come pantaloni. Victoria Beckham ha aggirato il problema ideando un tipo di leggings che vi farà cambiare idea. Invece di essere nel classico tessuto dei leggings, sono lavorati a maglia e sono a costine, proprio come i più recenti modelli di pantaloni che ormai spopolano su Instagram. Inoltre, presentano una piccola fessura nella parte inferiore, che consente loro di aprirsi un po’ sul piede. Qualcuno avvisi i ragazzi di TikTok, perché questo è proprio quello che sembra essere il leggings a zampa d’elefante. E non i leggings da yoga vecchio stile.

CORTESIA REEBOK

In questo anno così incerto, in cui dobbiamo assolutamente puntare su capi confortevoli e comodi, questi leggings sembrano l’investimento perfetto.

Sorprendentemente, non sono ancora esauriti – ancora! – su reebok.it, ma solo perché, sono certa, le persone non ne hanno capito il potenziale. Cerca di non farti trovare impreparata e sii la prima ad averlo tra le tue amiche.

