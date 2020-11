In tempi così incerti, meglio scegliere capi versatili, da poter sfruttare non solo per uscire ma anche per stare in casa. E questo completo Oysho che abbiamo scovato sul sito sembra essere perfetto per il prossimo inverno.

Se sei alla ricerca di qualche nuovo acquisto pratico e comodo ma anche di tendenza, abbiamo trovato quello che fa per voi. Il completo Oysho della sezione sport, infatti, soddisfa tutti i requisiti della moda inverno 2020.

Si tratta di un paio di panta-legging comodi, a zampa e a vita alta. Tessuto elastico e altamente resistente, sono certa che questi pantaloni diventeranno i tuoi migliori amici della prossima stagione. Abbinati alla felpa grigia con cappuccio, regolabile tramite coulisse, potrai sfoggiare un look casual e sorprendentemente versatile.

Questo look infatti è perfetto per uscire a fare una passeggiata, a prendere un caffè o a portare a spasso il cane. Ma andrà benissimo anche per i pomeriggi in casa a base di tisana e Netflix. Oppure per gli aperitivi su Zoom con le amiche. E, ovviamente, è perfetto anche per le tue sessioni di yoga, sia al parco che dentro casa.

CORTESIA OYSHO

Dopotutto, la parola d’ordine in questo periodo è comodità e versatilità. Fare scorta di pantaloni e felpe adatte dentro casa ma anche fuori è l’arma segreta che salverà il tuo inverno.

Già qualche giorno fa ti abbiamo proposto un altro completo, in quel caso di Stradivarius, adatto allo scopo. Si tratta di un completo in maglia, color beige, dalla linea trendy e alla moda e, allo stesso tempo, composto da un materiale comodo e caldo. Potrai sfruttare questo completo, formato da pantalone e maglia, sia per uscire che per stare a casa.