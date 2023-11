Met Gala 2024, il tema è “Sleeping Beauties”: data, invitati e dress code

Il MET Gala 2024 è pronto a risvegliare le “belle addormentate” della moda con la sua prossima mostra primaverile, sponsorizzata nientemeno che da TikTok. In programma per maggio presso il Costume Institute del Met, l’evento promette di portare in vita abiti magnifici ma fragili, considerati troppo belli per essere indossati di nuovo.

Le “Sleeping Beauties” della Moda: Una Sinfonia di Eleganza e Storia

Il curatore Andrew Bolton ha rivelato che il tema principale della mostra, intitolata “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, è ispirato agli abiti che, come le protagoniste delle fiabe, riposano in bare di cristallo, immortali e in attesa di essere risvegliati. Tra questi, spiccano un corsetto di età elisabettiana e un sontuoso abito da ballo di satin di seta creato dal couturier americano Charles Frederick Worth nel 1887.

L’inaugurazione ufficiale della mostra avverrà il 6 maggio con il celebre Met Gala che vedrà la presenza di VIP selezionati da Anna Wintour, la madrina della festa. TikTok, il noto social media, sarà lo sponsor dell’evento, attirando l’attenzione di un vasto pubblico e promettendo di trasformare la mostra in un autentico blockbuster museale.

Tecnologia e Tradizione: Il Risveglio delle “Belle Addormentate”

Bolton anticipa che la mostra utilizzerà una combinazione di tecnologie vecchie e nuove per dare nuova vita agli abiti esposti. Dal ‘Pepper’s Ghost’ dell’Ottocento alle moderne animazioni video, effetti sonori, CGI e intelligenza artificiale, la mostra si propone di rompere la barriera tra il passato e il presente.

Microscopi saranno installati sulle teche delle “Belle Addormentate” per monitorare il deterioramento degli abiti nel tempo. Inoltre, fiori e insetti ricamati appariranno sulle pareti, mentre pavimenti animati daranno vita a serpenti ispirati a un abito del primo Novecento. Corvi alla Hitchcock voleranno su un soffitto sovrastante un elegante capo da sera di tulle nero disegnato da Madeleine Vionnett poco prima della seconda guerra mondiale.

Collaborazioni d’Eccellenza e Sostenibilità

Per portare a termine questa straordinaria messa in scena, il curatore sarà affiancato dal fotografo e regista britannico Nick Knight, noto per i suoi lavori con Lady Gaga, e dalla norvegese Sissel Tolaas, esperta nella creazione di effetti olfattivi, che aggiungeranno un’esperienza multisensoriale alla mostra.

La mostra sarà divisa in tre principali “zone” tematiche – Terra, Mare e Cielo – per esplorare il rapporto dell’uomo con il mondo naturale nella creazione di abiti. Saranno esposti capi acquistati di recente, rappresentando l’attenzione contemporanea verso la sostenibilità e le forme rigenerative di produzione nel mondo della moda.

Un’Esperienza Unica nel Mondo della Moda

“Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” promette di essere un’esperienza unica nel mondo della moda, unendo storia, eleganza e tecnologia in un viaggio affascinante attraverso quattro secoli di stile. Con TikTok come sponsor principale, la mostra del Met si prepara a catturare l’immaginazione di visitatori provenienti da tutto il mondo, offrendo una straordinaria prospettiva sul passato e sul futuro della moda. Segui le ultime notizie su questa affascinante esposizione che lascerà il segno nel cuore degli appassionati di moda e cultura.