Melania Trump è intervenuta alla convention repubblicana per sostenere il marito Donald in vista delle prossime elezioni presidenziali.

Il look scelto dalla first lady è sembrato tutt’altro che casuale: un completo verde militare con gonna longuette, che ricordava un abito femminile della Seconda Guerra Mondiale.

“Abbiamo indossato la guerra”, scrive con ironia chi gestisce la pagina Instagram Diet Prada, punto di riferimento per le amanti della moda, seguita da più di 2 milioni di persone.

Cosa ha detto Melania Trump nel suo discorso.

“Donald vuole solo il bene dell’America”, ha detto l’ex modella di origine slovena.

“Non attacco i rivali perché cosi’ significherebbe dividere il Paese”, ha spiegato la first lady, che ha scelto una linea pacata per rivolgersi a chi l’ascolta.

Non quella di Eric Trump che poco prima aveva accusato Biden di non sapere nulla dei lavoratori e delle imprese.

La first lady, intervenendo dal Rose Garden della Casa Bianca, ha puntato a un messaggio di unità.

Melania ha promosso un’immagine di un tycoon che ha a cuore solo il futuro degli americani, donne, bambini, veterani, lavoratori, imprese:

“Mio marito Donald Trump si batte per voi, a prescindere da quello che dicono i media”.

“Mio marito non è un politico tradizionale, gli piace agire. E’ una persona autentica, ci tiene, ha a cuore il futuro dell’America”, ha assicurato.

Melania ha detto basta agli scontri di matrice razziale e ai disordini e ai vandalismi in nome della giustizia:

“Invece di buttare giù le cose riflettiamo sugli errori del passato”, ha affermato riferendosi alla ormai nota guerra contro le statue simbolo di un passato colonialista e schiavista.

Melania e il riferimento al coronavirus.

Poi il riferimento alla crisi sanitaria: “Il nemico invisibile del coronavirus ha stravolto il nostro bellissimo Paese”.

“Donald non si darà pace fino a quando non avrà fatto tutto il possibile per aiutare tutti coloro” che sono stati colpiti dal virus”, ha specificato.