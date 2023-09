Marica Pellegrinelli in Total White Sensuale a Venezia80

Il Festival del Cinema di Venezia, conosciuto quest’anno come Venezia80, è uno degli eventi più prestigiosi nel mondo del cinema e della moda. Per l’occasione, non è passato inosservato il look di Marica Pellegrinelli, che ha scelto un outfit total white sensuale e impeccabile firmato Ermanno Scervino.

Marica Pellegrinelli: Icona di Stile a Venezia80

Per sbarcare all’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Marica Pellegrinelli ha scelto di indossare un look total white firmato Ermanno Scervino, dimostrando ancora una volta la sua innata eleganza e stile.

Il suo outfit comprendeva: Blazer Monopetto in Cady con Ricami ad Intaglio nelle Maniche: Il blazer bianco elegante e raffinato con dettagli ricamati sulle maniche ha aggiunto un tocco di sofisticazione al suo look. Top con Reggiseno a Punta in Raso e Corpetto con Stecche Rigide su Tulle: Il top con reggiseno a punta ha enfatizzato la silhouette di Marica, mentre il corpetto con stecche rigide su tulle ha aggiunto una nota di sensualità al suo abbigliamento. Pantaloni a Palazzo in Cady: I pantaloni a palazzo bianchi hanno completato il look con eleganza e comfort, creando un equilibrio perfetto tra glamour e praticità. Mini Bauletto in Cocco con Chiusura Logata Centrale: Per completare il suo look, Marica ha scelto un mini bauletto in cocco con una chiusura logata centrale, conferendo un tocco di lusso al suo outfit.

Il total white è sempre una scelta di classe per eventi importanti, e Marica Pellegrinelli ha dimostrato di saperlo indossare con grazia e sicurezza.

Un Messaggio di Prevenzione

Oltre al suo straordinario stile, recentemente Marica Pellegrinelli ha anche condiviso un messaggio importante con i suoi follower. La modella ha raccontato circa un mese fa la sua esperienza con il tumore ovarico e ha sottolineato l’importanza della prevenzione.

Ha sottolineato quanto sia fondamentale fare regolarmente controlli medici e ascoltare il proprio corpo, incoraggiando tutti a non trascurare i segnali che il corpo può inviare. Il suo coraggio nel condividere la sua storia è un incoraggiamento per molte persone a prendersi cura della propria salute.

Crediti fotografici: Ufficio Stampa Ermanno Scervino