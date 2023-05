Marco Mengoni è stato ospite di Fabio Fazio nel programma Che Tempo Che Fa e si è esibito insieme a Elodie. Per l’occasione, il cantante ha scelto un look composto da giacca e shorts neri abbinati a camicia bianca e cravatta.

Marco Mengoni ed Elodie, il nuovo singolo insieme

E’ uscito da pochi giorni il nuovo singolo inedito di Marco Mengoni & Elodie (che per la prima volta lavorano in studio insieme) ma la canzone si preannuncia già una hit dell’estate. Il brano, Pazza Musica (Epic Records Italy/Sony Music Italy), è parte del nuovo album Materia (Prisma), il terzo progetto discografico di Marco Mengoni che conclude la trilogia multiplatino Materia.

Il nuovo singolo, uscito contemporaneamente al nuovo album di Mengoni, è scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto da E.D.D.: è un inno alla libertà, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane, e si candida a diventare una delle colonne sonore della prossima estate, quando Mengoni ha dato appuntamento al suo pubblico nei più importanti stadi italiani.

Per presentare il nuovo singolo, Marco Mengoni è stato ospite di Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che tempo che fa e si è esibito insieme ad Elodie.

Alchimia pazzesca e non scontata. È anche questo il punto di forza di #PazzaMusica Pensate a un Sanremo con loro due sul palco. Si portano a casa 1, 2 e 3 posto insieme #CTCF #MarcoMengoni #Elodie pic.twitter.com/mNMyeSyt1v — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 28, 2023

Il look di Marco Mengoni

Per l’ospitata da Fazio, Mengoni ha scelto un look particolare composto da completo giacca e cravatta, ma al posto di pantaloni lunghi ha scelto degli shorts. A curare i look del cantante è lo stylist Lorenzo Posocco. Suoi erano anche gli outfit pensati per il Festival di Sanremo 2023, che il cantante ha vinto. E, ovviamente, sempre dello stylist erano i look che Mengoni ha sfoggiato all’Eurovision.

Marco Mengoni in Valentino

Per la sua esibizione a Che Tempo che Fa, Mengoni ha sfoggiato un completo “rivisitato” firmato Valentino, scegliendo degli shorts al posto di classici pantaloni lunghi.

Anche nel videoclip del singolo appena uscito sia Mengoni che Elodie hanno scelto Valentino: il cantante sfoggia pantaloni over, canotta e bikers di pelle mentre Elodie punta su minigonna fucsia, T-shirt crop bianca e sandali con lacci, di chiara ispirazione anni 2000.