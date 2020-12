Ormai sono (ri)diventati un must: non c’è Natale senza maglioni natalizi. Allegri, colorati, perfetti per non prendersi troppo sul serio e per rendere brioso il Natale. Dopotutto, diciamolo, mai come quest’anno abbiamo bisogno di una dose extra di allegria e spensieratezza. Per questo motivo, non dovremmo farci sfuggire i maglioni natalizi.

Se ancora non ne hai acquistato uno, niente paura. Navigando sui vari siti di e-commerce abbiamo trovato 3 modelli di maglioni natalizi di H&M che soddisferanno tutte le tue esigenze. Colorati, caldi e soprattutto low-cost, ci faranno immediatamente entrare nel giusto mood del Natale.

Ovvio, questo non vuol dire che dovrai sfoggiare un maglione natalizio per tutta la durata delle feste. I vestiti di Natale più glamour saranno sempre il tuo punto di forza. Ma per quei giorni che vorrai essere in tema senza troppo sforzo, il giusto maglione natalizio saprà come soddisfarti.

Come per esempio questo pullover super natalizio in morbida maglia jacquard con lana. Il rosso gli conferisce un total Christmas mood, così come la fantasia con fiocchi di neve e renne stampate su tutta la parte superiore del maglione.

CORTESIA H&M

Se non vuoi rinunciare al rosso, vero e proprio colore must del Natale, potresti anche scegliere questo maglione total red con sopra stampato un enorme fiocco di nove e la scritta “Happy Holidays”. Perfetto da sfoggiare anche durante le videochiamate con le amiche.

CORTESIA H&M

Infine, se invece preferisci qualcosa di più sobrio ma non vuoi rinunciare ai maglioni natalizi, questo bianco a tema Disney fa proprio al caso tuo. Nell’immagine stampata, Topolino e Minnie si scambiano dolcissimi regali di Natale.

CORTESIA H&M

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. E considerando anche il prezzo davvero irrisorio (il più “costoso” non supera i 30 euro) potresti anche decidere di comprarne più di uno e sfoggiarli in diverse occasioni. Perché no?