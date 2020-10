Inverno, parola d’ordine: comfort. Se cerchi maglioni caldi, accoglienti ma allo stesso tempo di tendenza, H&M potrebbe fare al caso tuo. Abbiamo scovato sul sito del marchio low-cost 4 maglioni in misto lana che potrebbero diventare i tuoi migliori amici dell’inverno 2020.

La moda di stagione parla chiaro: il comfort è al primo posto. La pandemia ci ha costretto a stare a casa tanto tempo e il lockdown ci ha portato ad apprezzare la comodità di capi caldi e accoglienti. Questo però non vuol dire dover rinunciare al glamour. Se vuoi rinnovare il guardaroba e cerchi capi di tendenza ma allo stesso tempo confortevoli, dai un’occhiata a questi 4 maglioNI di H&M.

Sono tutti in misto lana, di buona qualità, e hanno una linea e un design moderno e glamour.

Il primo maglione H&M che abbiamo scovato un pullover in morbida maglia fine con lana, alpaca e poliestere riciclato. Spalle bassissime, maniche lunghe a palloncino e alto bordo a coste sullo scollo, a fondo manica e in basso. Di colore celeste pastello, questo pullover H&M ti farà sentire comoda e romantica.

CORTESIA H&M

Il secondo capo che abbiamo selezionato è un maglione in morbida maglia a coste di misto lana e alpaca. Collo a lupetto, maniche lunghe e ampie più strette in fondo. Bordo a coste a fondo manica e in basso. Di colore giallo ocra, questo pullover è perfetto per gli animi più rock.

CORTESIA H&M

Infine, il terzo maglione è per le amanti del classico nero che non vogliono rinunciare alla praticità e al glamour. Anche questo maglione è in maglia di misto alpaca e lana. Collo alto in maglia a coste, spalle bassissime e maniche lunghe. Bordi in maglia a coste a fondo manica e in basso. Linea casual e abbastanza ampia.

CORTESIA H&M

Infine, l’ultimo capo da non perdere d’occhio è un cardigan in morbida maglia di misto lana. Maniche lunghe a sbuffo, bottoni rivestiti davanti. Bordo a costine lungo lo scollo, l’abbottonatura, a fondo manica e in basso.

CORTESIA H&M