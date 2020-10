Se ami i vestiti in velluto, ne abbiamo trovato uno che non dovresti farti sfuggire. Si tratta di un abito di H&M in velour, simil velluto, che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova ossessione della moda inverno 2021.

Eleganti, sensuali ma all’occorrenza anche glamour o casual: gli abiti più di moda anche dell’inverno 2021 sono sempre loro, quelli in velluto. E ora, con l’arrivo delle temperature più fredde, è arrivato il momento di sfoggiarli.

Se il tuo guardaroba è ancora sprovvisto di un vestitino in velluto, dovresti correre ai ripari. Sono pratici e trendy, e riuscono a mixare tutte le tendenze invernali per un look moderno e sensuale.

Leggi anche: Il maglione con maniche a palloncino Mango must have della stagione

Navigando nel web alla ricerca di ispirazione, mi sono imbattuta in un vestito sul sito di H&M che potrebbe risolvere tantissimi look del prossimo inverno.

Si tratta di un abito corto e svasato in velour con profondo scollo a V. Ha le maniche lunghe e ampie con polsino basso. Cuciture arricciate sotto il seno e sui fianchi per dare volume.

Questo vestito è disponibile in due colori: viola, la tinta più trendy della stagione, e il classico nero, per chi non vuole uscire dalla propria comfort zone.

Perché non dovresti farti sfuggire questo vestito di H&M

Beh, semplicemente perché sarà il tuo fedele amico per i look di questa stagione! La sua linea moderna lo rende perfetto per qualsiasi occasione. Indossato con un paio di stivali bassi puoi sfruttarlo in ufficio o all’università. Oppure, ci puoi abbinare un paio di anfibi, altro trend di questa stagione, per l’outfit di shopping ideale. Non solo: con un paio di scarpe con il tacco potrai sfruttarlo anche per una serata elegante oppure un dopocena con le amiche!

Puoi comprare questo vestito di H&M direttamente dal sito. A proposito, anche il prezzo è una vera chicca: potrà essere tuo a meno di 20 euro! Altro motivo per non lasciartelo scappare.

CORTESIA H&M