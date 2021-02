Se siete alla ricerca di un maglione basic da poter sfruttare per diverse occasioni, abbiamo un suggerimento per voi.

C’è un modello del brand Uniqlo che abbiamo già provato la scorsa stagione e possiamo dirvi che è tra i capi più versatili per questo inverno.

Ci sono diverse tonalità a disposizione, da quelle più scure come marrone e nero, a quelle più primaverili come il rosa e il crema.

Il prezzo è 29,90 euro, una cifra non prettamente low cost, ma neanche inaccessibile.

Noi vi consigliamo il crema o il bianco se volete dare vita a degli outfit semplici.

Se invece avete voglia di giocare con i colori, via libera a quelli più pastello.

Un utente che ha acquistato il maglione Uniqlo scrive:

“È il secondo maglione che compro di questo modello, la maglia è un po’ fina (si intravede la maglietta sottostante se di un colore molto diverso dal maglione es nero-bianco)”.

“Ma nel complesso mi ritengo molto soddisfatta. Veste bene senza risultare eccessivamente attillato (consiglio una S per chi come me porta una 40-42)”.

Un alto utente commenta:

“Ho comperato alcuni maglioni in lana merino sia per donna sia per uomo per fare i regali natalizi”.

“Il prodotto è molto morbido al tatto e i colori sono belli. La linea è classica e semplice come piace a me”.

“La consegna è stata molto lenta purtroppo ed è per questo che metto 4 stelle. Consiglio comunque l’acquisto”.

Altri modelli da mettere nel carrello per questo inverno.

Se siete alla ricerca di un paio di pantaloni caldi e comodi per le vostre giornate in smartworking, abbiamo un modello da segnalarvi.

Parliamo di un paio di joggers in cotone e cashmere firmati Yamamay, che costano 25,95 euro.

D’altra parte in questi ultimi nove mesi il comfy look ha spazzato via il guardaroba pre pandemia, che dalla scorsa primavera è in pausa nell’armadio.