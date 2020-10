Se siete alla ricerca di un maglione per l’autunno inverno 2020 abbiamo un’idea da suggerirvi.

Parliamo di un pullover bianco con maniche a palloncino firmato Mango, in vendita al prezzo di 39,99 euro.

Questo capo è tanto elegante quanto semplice e può dare un tocco french style al vostro outfit.

Lo scollo quadrato è un’altra chicca del maglione, che vi permetterà di indossare una collana per esaltare questa parte del corpo.

Potete abbinare il pullover a dei jeans a vita alta, così come a dei pantaloni in velluto a costine.

Ben venga anche una mini gonna, tutto dipende dall’effetto finale cui puntate per dare vita al vostro outfit.

Purtroppo il maglione è disponibile solo in bianco, diciamo “purtroppo” perché anche rosso si sarebbe prestato a numerosi abbinamenti.

Il capo dà l’impressione di essere anche molto caldo, ulteriore punto a suo vantaggio.

Per completare il look non possiamo non consigliarvi di indossare anche un basco in lana.

Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, segnalando un cappello a 9,99 euro firmato H&M, che potrete sfruttare nella stagione fredda.

Sono due pezzi che la protagonista della serie Netflix “Emily in Paris” certamente farebbe entrare nel suo guardaroba per celebrare lo stile parigino.

Altri modelli da mettere nel carrello per l’autunno inverno.

Abbiamo scovato un altro pullover color sabbia che potrebbe catturare la vostra attenzione.

Il modello è firmato Rouje Paris , uno dei brand più apprezzati dalle amanti dello stile parigino. Vi invitiamo a focalizzare poi la vostra attenzione anche su un abito firmato Ralph Lauren che è la quintessenza dell’eleganza. Un vestito beige realizzato in morbidissimo cashmere italiano, senza maniche e una silhouette che dona movimenti fluidi quando cammini. La nota dolente è il prezzo: 699 euro, ma bisogna considerare il fatto che si tratta di un investimento, considerando che lo sfrutterete sempre essendo un classico che non passa di moda.