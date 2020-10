Se hai amato il blazer a quadri che Lily Collins indossa nella terza puntata della serie tv Netflix Emily in Paris, abbiamo buone notizie per te. Abbiamo trovato il blazer molto simile, ma ad un prezzo davvero mini, adatto a tutte le tasche.

La tanto attesa serie tv di Darren Starr “Emily in Paris” è finalmente su Netflix, e non potremmo essere più felici. Non solo lo scenario è da togliere il fiato, ma anche i costumi di Patricia Fields ti faranno vivere u sogno. Dalle borse Chanel ai tacchi Louboutin, ti sentirai ispirato dalla moda in abbondanza.

Purtroppo, la maggior parte di noi non può permettersi un guardaroba come quello di Emily. Tuttavia, possiamo attingere dalla serie tv e ispirarci ai suoi look pur spendendo molto meno.

Nella terza puntata della serie, Emily indossa un blazer a quadri bianco e nero di Veronica Beard. Se hai adorato la giacca ma non vorresti spendere troppo, potremmo aver trovato quello che fa per te.

Girando sul web, infatti, abbiamo scovato un blazer molto simile a quello di Emily ma ad un prezzo davvero mini.

Questa giacca di SHEIN bianca e nera a quadri è un’ottima sostituta ed è un pezzo versatile da aggiungere a qualsiasi guardaroba. Oltre ad essere molto simile al blazer di Veronica Beard indossato da Emily, puoi abbinarla davvero con tutti. Mettila con dei jeans, con un vestito o un paio di pantaloni affusolati e catalizzerai l’attenzione ovunque ti trovi.

CORTESIA SHEIN

La vera chicca, è che questa giacca costa solo 16 euro. Un prezzo davvero irrisorio considerando che potrai sfoggiarla i moltissime occasioni e con qualsiasi look.