Se sei incinta, ti starai sicuramente scontrando con il problema dei look. Sembra come se, in gravidanza, non ci si possa vestire alla moda. Ma questa maglia premaman H&M risolverà molti dei tuoi problemi in fatto di outift.

Abbiamo trovato una maglia premamam H&M perfetta per la moda autunno e inverno 2020, comoda e pratica. Adatta, insomma, alla donna incinta che si voglia sentire glamour.

Si tratta di un top in morbido jersey di misto cotone. Ha le maniche lunghe e la cucitura sotto il seno con arricciatura, per un maggior volume e una caduta elegante.

Perché questa maglia premaman H&M è perfetta per te

Siamo certe che questa maglia premaman diventerà la tua migliore amica durante la gravidanza. Sappiamo infatti quanto sia difficile trovare capi premaman che siano anche alla moda. Spesso, sembra come se la donna incinta non debba essere glamour.

H&M viene incontro alle tue esigenze e presenta un capo di tendenza per l’autunno 2020, ma anche adatto al corpo che cambia durante la gravidanza.

Sentiti libera di poter indossare capi comodi ma stilosi allo stesso tempo.

CORTESIA / H&M

Il modello ampio sulla pancia ti permetterà di stare comoda senza rinunciare a essere alla moda. L’arricciatura non è stretta, in modo che ti potrai sentire libera di muoverti e non ti sentirai costretta, nemmeno quando dovrai rimanere seduta per troppo tempo.

Il marchio svedese la propone in due colori: grigio chiaro e rosa antico. Puoi anche scegliere di acquistarla di tutti e due i colori, e cambiarla in base all’umore o all’esigenza.

Potrai abbinare questa maglia premaman H&M a un paio di legging, sempre premaman, per il 100% della comodità.

Oppure, potrai aggiungere un paio di pantaloni neri a sigaretta o un paio di jeans, pensati proprio per la donna in gravidanza.