Una maglia H&M con maniche a sbuffo che si adatterà a tutti i tuoi outfit dell’autunno e dell’inverno 2020.

Se sei alla ricerca di un capo versatile ma allo stesso tempo chic, questa maglia H&M è quello che fa per te.

Si tratta di un pullover in morbida maglia fine con una piccola percentuale di lana. Ha lo scollo squadrato e le maniche lunghe a sbuffo, vero trend di stagione. Alto bordo a costine a fondo manica e in basso.

Una maglia H&M, tanti utilizzi

Perché non dovresti farti sfuggire questo pullover? Ma perché accompagnerà tantissimi tuoi look nei prossimi mesi!

Puoi mettere questa maglia H&M per andare all’Università o in ufficio, abbinata a un jeans o a un pantalone ton sur ton.

Ma il suo carattere versatile la rende perfetta anche per un aperitivo con le amiche, una sessione di shopping e, perché no, anche una cena elegante. Basta abbinare una gonna a matita e un tacco, infatti, che renderà il look raffinato e sofisticato.

CORTESIA HM

Le maniche a sbuffo, vera tendenza moda dell’autunno 2020

Maglie e bluse con maniche e sbuffo si confermano una tendenza moda anche per l’autunno 2020.

Dopo averle viste in estate, infatti, continueranno a essere nostre alleate anche durante la stagione fredda.

Dopotutto, la nuova moda parla chiaro: stiamo attraversando un vero revival e le maniche a sbuffo sono la massima espressione di questo ritorno di tendenza.

Capire perché le maniche a sbuffo siano così amate non è difficile: in fondo, basta un maglioncino abbinato a un semplice jeans o pantalone nero, che il dettaglio delle maniche riesce a rendere anche l’outfit più semplice… incredibilmente ad effetto.

E se pensate che siano difficili da indossare, sappiate che non è così.

L’importante, come tutte le cose, è non esagerare. Ricordare che le le vere protagoniste sono loro: quando le scegliete, abbinatele sempre a pezzi basici e aggiungete pochi accessori minimal.