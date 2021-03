Se siete alla ricerca di una maglia comoda e confortevole per praticare yoga a casa, abbiamo un suggerimento per voi.

Sul sito del brand Intimissimi c’è un modello con scollo a V profondo in modal ultralight con seta che potreste usare per la stagione primaverile.

La maglia costa 39,90 euro ed è disponibile in 3 taglie: S, M, L e tre colori: blu, nera e beige.

Potete abbinarla a un top morbido dello stesso colore e un paio di leggings per praticare sport.

Noi l’abbiamo pensata per lo yoga, ma nulla vieta di utilizzarla anche per le prime uscite primaverili, quando le temperature saranno più alte.

Il comfy look è ormai da un anno protagonista delle nostre vite, lasciando in secondo piano abiti e accessori che prima della pandemia da Covid-19 avevano un posto in primo piano nel nostro guardaroba.

Praticare yoga a casa, qualche consiglio.

Lo scorso anno avevamo chiesto alla yogi Martina Rando, insegnate certificata di Hatha e Vinyasa, di darci qualche consiglio per praticare yoga a casa.

“L’unica cosa che consiglio è quella di individuare un orario che nella propria routine quotidiana sapete di potere dedicare a voi stessi”, aveva spiegato Rando.

“Quindi se per esempio siete in smart working, praticate prima o dopo, quando non avete il pensiero di dover rispondere ad una call o simili”.

“Lo stesso vale per lo spazio dove praticate, scegliete un posto tranquillo, preferibilmente dove ci siete solo voi”.

“Personalmente preferisco avere un ambiente ordinato intorno a me quando pratico perché mi aiuta a mettere ordine anche dentro”.

“A livello fisico la pratica dello yoga ha diverse forme e stili”, ci aveva spiegato l’insegnante, specificando:

“Ci sono stili più dinamici e altri più statici, stili più basati sulla forza altri sulla respirazione”.

“Ritengo che già integrare diversi stili di yoga tra di loro sia un buon modo per rendere più varia e completa la propria attività fisica e non solo”.