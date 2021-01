Proprio come nel 2020, anche nel 2021 i leggings a vita alta saranno i nostri migliori amici. In un periodo in cui la parola d’ordine in fatto di look è comodità, i leggings rappresentano il capo ideale sia per vivere la casa sia per le poche uscite. Per questo motivo, ormai da mesi sono alla ricerca del leggings a vita alta perfetto. Ora, il mio viaggio potrebbe essersi concluso.

Girando per il web mi sono imbattuta in questo paio di leggings che hanno tutte le carte in regola per diventare il capo must-have dell’armadio di tutte. Secondo chi lo ha già acquistato, infatti, questi leggings non solo sono comodissimi ma si adattano perfettamente alla figura. Nello specifico, sono progettati con una fascia di compressione morbida a vita alta, che non stringe ma regala la pancia piatta e una silhouette a clessidra.

Disponibili dalla taglia S a 3XL, oltre al classico nero puoi scegliere tra tantissimi colori tra cui giallo senape, verde militare, blu elettrico, porpora.

Ciò che sorprende sono le centinaia di recensioni positive in merito a questo prodotto. Un’acquirente ha scritto: “I leggings sono come una seconda pelle! il tessuto è liscio e morbidissimo. L’elastico in vita è alto e non fascia per niente, anzi avvolge la pancia invece di stringerla.

Usavo questi leggings al lavoro ero molto comoda! la sera li lavavo e la mattina dopo erano già asciutti senza bisogno di stirarli”.

Un’altra cliente ha scritto: ” Li trovo perfetti. Sono morbidi, lisci, il tessuto è di ottima fattura e la fascia in vita è comodissima. Lavandoli in lavatrice a basse temperature non si rovinano, e aderiscono senza stringere e senza diventare cascanti. Ne ho acquistate altre tre paia, li consiglio vivamente”.

Ma la cosa più sorprendente di questi leggings a vita alta è senza dubbio il prezzo. Puoi infatti aggiungerli al tuo armadio a soli 19 euro, compresa la spedizione veloce! Che aspetti allora, a questo prezzo, valgono sicuramente la prova.