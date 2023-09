La prima campagna Gucci gioielleria firmata da De Sarno

L’attesa è alle stelle in attesa del debutto in passerella a Milano il 22 settembre della prima collezione disegnata da Sabato De Sarno per Gucci. Nel frattempo, il marchio di lusso ha svelato le prime immagini della sua nuova campagna di gioielleria, segnando l’inizio di una nuova era creativa post-Alessandro Michele.

La prima campagna Gucci di De Sarno

Daria Werbowy, la celebre top model, è stata scelta come protagonista di questa campagna, che mette in luce la collezione di gioielli Marina Chain. Il talentuoso fotografo David Sims è stato l’artefice di queste immagini mozzafiato.

La campagna non è solo un’ode ai gioielli Gucci, ma anche una celebrazione del debutto di Sabato De Sarno nell’universo della moda e della sua prima avventura come direttore creativo di Gucci.

Alcuni dettagli sulla collezione

La collezione di gioielleria Marina Chain trae ispirazione dalla catena di un’ancora, un motivo iconico introdotto alla fine degli anni ’60 sotto forma di bracciale. Negli anni successivi, questo design è stato reinventato, diventando un elemento intramontabile nella storia di Gucci.

Le foto della campagna sono state scattate allo Château Marmont di Los Angeles e trasmettono la visione di Sabato De Sarno di una storia che si sviluppa in modo libero ma sempre eloquente. È un’anteprima affascinante della sua direzione creativa per Gucci, e il suo talento promette di portare freschezza e innovazione alla maison di moda italiana.

Con il debutto in passerella imminente e una campagna di gioielleria mozzafiato, Gucci e De Sarno hanno messo in moto una nuova era di stile e glamour che catturerà sicuramente l’attenzione del mondo della moda. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli su questa eccezionale collaborazione tra un marchio di prestigio e un talentuoso designer emergente.