Il kimono da spiaggia è senza dubbio il capo più cool dell’estate 2021. Se ne cerchi uno alla moda e a buon prezzo, probabilmente Amazon ha quello che fa per te. Girando nella sezione abbigliamento, abbiamo trovato un kimono da spiaggia che ha tutte le carte in regola per diventare il tuo migliore amico dell’estate.

Nell’ultimo anno, con l’incremento dei miei acquisti online e con l’arrivo di TikTok nella mia vita che ogni giorno mi propone qualcosa di nuovo da comprare, sono diventata molto più selettiva con i miei acquisti. Ho imparato a comprare solo cose di cui ho veramente bisogno. Uno di questi è il kimono da spiaggia che funziona come un copricostume, talmente chic che non sembra proprio costare solo 20 euro.

Si tratta di un kimono da spiaggia a pois nero e bianco ma che è disponibile in diverse altre fantasie e colori. Il tessuto è morbido, confortevole, traspirante e leggero. E’ adatto da utilizzare in spiaggia non solo come copricostume, potrai sfoggiarlo anche per un aperitivo al mare, in un resort, in vacanza.

I kimono da spiaggia, dopotutto, sono la tendenza dell’estate 2021. La popolare TikToker Tinx ha recensito un kimono simile, dopo che migliaia di follower le hanno chiesto da dove provenisse. Nel momento in cui scrivo, il suo video ha avuto oltre 100.000 visualizzazioni e 20.000 Mi piace. Inutile dire quel kimono è andato esaurito su Amazon poco dopo.

Quello recensito da Tinx, in Italia non è disponibile. Ma questo a pois che abbiamo trovato girando sul web è un degno sostituto. Dopotutto, è il giusto compromesso per un look easy chic che puoi sfoggiare in spiaggia. Inoltre, sembra anche molto più costoso di quello che in realtà è, visto che può arrivare a casa tua in pochi giorni per soli 20 euro.

