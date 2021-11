Disponibile in tantissimi, il berretto in maglia è realizzato al 100% in acrilico con un’etichetta Carhartt cucita sul davanti. È molto elastico, quindi può adattarsi a tutte le misure e ha la fascia regolabile in altezza. E dal momento che su Amazon puoi averlo per circa 20 euro, puoi anche considerare l’idea di acquistarne in più colori, così da poterlo abbinare a qualsiasi look.