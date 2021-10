Siamo nel pieno dell’autunno e noi abbiamo individuato un bomberino in pile perfetto per inaugurare le vostre giornate più fredde a casa.

Il capo in questione è firmato dal brand italiano Intimissimi e costa 39,90 euro. E’ disponibile in tre taglie, nella sola variante marrone e bianco panna/chevron.

Il pile ha una zip anteriore e collo a cratere che si caratterizza per la stampa in stile nordico. Noi lo immaginiamo per un uso domestico ma niente vieta che riusciate a creare un outfit ideale per le uscite autunnali.

Potreste indossarlo sopra un paio di leggings neri e metterlo in valigia per le prossime vacanze invernali.

Altro pezzo della vostra collezione home wear potrebbero essere questi pantaloni a palazzo sempre firmati Intimissimi.

Sono in velluto di cotone a costine con coulisse e tasche laterali e costano 29,90 euro.

Date un’occhiata anche a questo cardigan a manica lunga e motivo a treccia da 39,90 euro.

Un modello che potete sfruttare per le vostre giornate a casa, soprattutto chi continua a lavorare in smartworking anche ora che molti sono tornati in ufficio.

Altri modelli da mettere nel carello per l’autunno inverno 2021-22.

Se siete alla ricerca di un maglione basic da poter sfruttare per diverse occasioni, abbiamo un suggerimento per voi.

C’è un modello del brand Uniqlo che abbiamo già provato la scorsa stagione e possiamo dirvi che è tra i capi più versatili per questo inverno.

Se siete alla ricerca di un paio di pantaloni caldi e comodi per le vostre giornate in smartworking, abbiamo un modello da segnalarvi.

Parliamo di un paio di joggers in cotone e cashmere firmati Yamamay, che costano 25,95 euro.

D’altra parte in questi ultimi nove mesi il comfy look ha spazzato via il guardaroba pre pandemia, che dalla scorsa primavera è in pausa nell’armadio.