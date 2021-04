Un costume da bagno gipsy che accompagnerà le tue giornate al mare per tutta l’estate 2021. Ormai è chiaro, lo stile gipsy è tra noi. Si è imposto lo scorso inverno con cardigan e giacche impreziositi da fantasie boho, frange e alpaca ovunque. E se anche tu come me ami alla follia questo stile, sappi che non ci lascerà nemmeno in estate.

Girando per i siti di e-commerce, infatti, ho notato che lo stile boho gipsy ci accompagnerà anche al mare. E’ pieno di costumi da bagno che celebrano questo stile fresco, leggero e dal sapore esotico.

Dopotutto mai come quest’anno abbiamo voglia di fuggire dalla quotidianità e dai problemi. Il 2020 e il 2021 si sono rivelati davvero duri, la pandemia ci ha reclusi dentro casa. La voglia di libertà si fa sempre più forte. Se questa estate avremo modo di passare qualche giorno al mare (ovviamente in sicurezza), perché non farlo celebrando lo stile free per eccellenza?

Su Amazon ho trovato il costume da bagno gipsy perfetto. Si tratta di un bikini con top a fascia con scollo all’americana e slip a vita bassa. Il colore e la stampa ricordano lo stile bohoo gipsy. Il tessuto intimo è morbido e traspirante.

Perché non dovresti farti sfuggire questo costume da bagno gipsy

Oltre ad essere perfetto per la moda dell’estate 2021, ha tantissimi altri vantaggi. Prima di tutto, il prezzo. Puoi avere questo costume da bagno gipsy a meno di 15 euro. Inoltre, con la spedizione Prime, in meno di due giorni sarà già a casa tua.

Puoi scegliere tra diverse taglie (dalla S alla XXL) e tra tantissimi colori e fantasie, tutte dallo stile gipsy.

Inoltre, questo costume da bagno ha tantissime recensioni entusiaste. Un’acquirente scrive: “Adoro questo bikini. Prima di tutto il tessuto, morbido e confortevole, le cuciture sono fatte con cura e precisione e sono molto resistenti. Lo slip ha una forma unica, e, a parete mio, persino snellente perché un pó più alto di vita rende la figura meravigliosa dando slancio alle gambe. Attenzione, lavate il reggiseno a mano altrimenti rischiate che le coppette preformate si rovinino! Promosso”.

Un altro cliente dice: “Ero titubante ad acquistare on-line un costume da bagno, soprattutto, ovviamente, per l’impossibilità di provarlo. L’indicazione delle misure e, quindi, la corrispondenza con la taglia, per me, è esatta. Ho preso la taglia più piccola e mi sta bene. il tessuto è molto bello, non è affatto scadente (come potrebbe far sospettare il modico prezzo). Il reggiseno esalta le forme e gli slip sono comodi come un costume sportivo (e non mi appaiono troppo alti come ho letto in altre recensioni). Insomma, giudizio ottimo. Promossi a pieni voti! Grazie”.

Insomma, visto il costo, come puoi non dare una chance a questo meraviglioso costume da bagno gipsy?

