Un abito in misto lino e cotone economico e perfetto per la primavera e l’estate 2021. Se sei alla ricerca di un capo versatile e di buona qualità che non dia fondo a tutte le tue finanze, forse ho trovato quello che fa per te. Girando per il web ho scovato un abito in misto lino di H&M che soddisfa tutte le tue richieste.

Si tratta di un abito in misto lino e cotone, corto fino al ginocchio. Ha il collo alla coreana e ha apertura a V e bottoni sul davanti. Carré a doppio strato con cuciture arricciate sulle spalle e sulla schiena. Maniche lunghe e voluminose con bordo nastrato sottile.

Si tratta di un abito davvero versatile che potrebbe essere il tuo capo must-have della prossima stagione calda. Infatti, puoi abbinarlo a una sneakers bassa o a un sandalo flat per un effetto casual chic. Oppure, puoi abbinarlo a un tacco alto e una borsetta in corda per delle serate estive chic e pratiche.

Inoltre, questo abito in misto lino è disponibile in ben 4 colori: nero, rosa chiaro, beige e verde nebbia chiaro. Quindi, è adatto davvero a tutte le carnagioni e a tutti i gusti.

Si tratta di un capo che potrai già mettere in primavera, appena le temperature si alzeranno un pochino. Infatti, le maniche lunghe lo rendono adatto anche ai mesi di aprile o di maggio. Tuttavia, il tessuto leggero e fresco lo rendono perfetto anche per i mesi più caldo e potrai sfruttarlo al meglio anche in estate inoltrata come giugno, luglio o agosto.

Considerando che costa meno di 30 euro e puoi comodamente comprarlo anche online, non ci sono scuse per dargli una chance. Sono certa che diventerà il tuo capo di riferimento per tutta la prossima stagione.