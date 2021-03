Questo completo da casa primaverile in maglia costa meno di 35 euro ed è perfetto per la prossima stagione. Anche se in questi giorni è tornata la pioggia e l’umidità, la primavera è proprio dietro l’angolo. Ciò significa che tutti i set di abbigliamento da casa che ti hanno accompagnato per tutto l’inverno, presto diventeranno troppo caldi e dovrai trovare un’alternativa comoda e fresca.

Girando per il web, abbiamo trovato un completo da casa primaverile che sembra perfetto da aggiungere al nostro homewear. E siamo fiduciosi che, una volta provato, non vorrai mai toglierlo.

Il completo da casa primaverile di HenzWorld è disponibile in 8 colori e due stili diversi e ha taglie che vanno dalla S alla XXL. Entrambe le versioni includono dei pantaloncini a vita alta con elastico in vita e un laccio regolabile. Per quanto riguarda la parte di sopra, invece, puoi scegliere tra un maglioncino con maniche a sbuffo e corto in vita, oppure uno con bottoni sul davanti e maniche lunghissime con elastico ai polsi.

CORTESIA HENZWORLD

Questo completo da casa primaverile è super versatile. Potrai indossarlo a casa per stare comoda, per le zoom con le tue amiche. Ma durante la stagione calda potrai abbinarlo anche a delle sneakers e uscirci per una passeggiata al parco con il cane.

Non solo, questo completo potrai indossarlo anche separatamente, abbinando il maglione ad una gonna oppure i pantaloncini ad una t-shirt.

“La qualità è buona, il tessuto è molto morbido e confortevole” ha detto un recensore. Unica cosa, sembra che il pantalone sia leggermente piccolo quindi è meglio prendere una taglia in più: “Purtroppo i pantaloni sono un po’ stretti e piccoli. Ho ordinato una M, anche se di solito indosso una S. Penso che il maglione sia davvero fantastico”.

Non appena le temperature inizieranno a salire, sarai felice di aver anticipato i tempi e di esserti regalato un nuovo completo da casa primaverile. Quindi, acquista il set coordinato su Amazon per non farti trovare impreparata.

CORTESIA HENZWORLD