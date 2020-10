Lo smart working è ormai una realtà per 8 milioni di lavoratori in Italia e questo ha comportato un cambio radicale nel nostro stile di vita.

La maggior parte del guardaroba è momentaneamente parcheggiato nell’armadio a vantaggio di abiti comodi e adatti per trascorrere molte ore nella stessa posizione.

I leggings sono protagonisti delle nostre giornate, ma con l’arrivo del freddo serve anche un capo che possa tenerci al caldo durante le ore che passiamo attaccati al pc.

Pensando a tale scopo abbiamo individuato un cardigan firmato Mango, che potrebbe diventare la nuova copertina di Linus almeno fino alla prossima primavera.

Si tratta di un modello in cashmere da 159,99 euro con maniche lunghe e tasche laterali. Colore: beige marroncino.

Il maglione non è low cost, ma il cashmere ha prezzi superiori rispetto ad altri tessuti, questa è cosa nota.

Ci sono solo tre taglie disponibili: s,m,l, considerando però che il cardigan è un capo che viene messo sopra un’altra maglia e tende a rimanere largo, potete gestire la misura anche con poche alternative.

Altri capi da mettere nel carrello per l’autunno inverno.

Se siete alla ricerca di un maglione per l’autunno inverno 2020 abbiamo un’idea da suggerirvi. In questo caso indirizzata non allo smart working ma alle uscite fuori casa.

Parliamo di un pullover bianco con maniche a palloncino firmato sempre Mango , in vendita al prezzo di 39,99 euro.

Abbiamo scovato un altro pullover color sabbia che potrebbe catturare la vostra attenzione.

Il modello è firmato Rouje Paris, uno dei brand più apprezzati dalle amanti dello stile parigino.

Questo abito in maglia H&M è a coste, ha una linea morbida e spalle basse, come la moda della nuova stagione vuole.

Le maniche sono lunghe, con un bordo in maglia a costine sullo scollo e sui polsini. Gli spacchi ai lati lo rendono comodo e chic. Valutatelo.