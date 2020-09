Se sei alla ricerca di un capo versatile, adatto all’ufficio ma anche per l’aperitivo o lo shopping con le amiche, abbiamo trovato quello che fa per te.

Questa blusa H&M con stampa leopard è adatta davvero a ogni occasione e ti risolverà tantissimi outfit dell’autunno 2020.

Si tratta di una blusa H&M in tessuto leggero. Ha il collo alto, arricciature in alto per un leggero effetto drappeggiato davanti e dietro. Maniche lunghe a sbuffo. Polsino con bottoni rivestiti. Linea leggermente arrotondata in basso.

La linea di questa blusa H&M è elegante ma allo stesso tempo glamour, caratteristica che la rende perfetta per ogni occasione.

Potrai infatti metterla a lavoro con un pantalone nero a vita alto e una scarpa con il tacco, per un perfetto look da ufficio.

Ma sarà perfetta anche con un jeans, sempre a vita alta, e un paio di Dr. Martens o uno stivaletto per un look da shopping o aperitivo con le tue amiche.

Infine, potrai metterla con una gonna a matita e a vita alta e un paio di scarpe con il tacco per una cena elegante.

Insomma, la stampa animalier e la linea glam la rendono perfetta davvero per ogni look.

Se la linea di questa blusa H&M ti affascina ma non ami troppo la stampa animalier, niente paura.

Il marchio low cost infatti la propone in tante stampe e colori diversi, adatti a qualsiasi carnagione e stile.

Se hai un animo più romantico, potrai scegliere la stampa a fiorellini oppure l’effetto raso, entrambi sui toni del rosa.

Per chi ama i colori autunnali, invece, c’è anche la versione a fiorellini sui toni del beige e marrone.

Ultimo ma non ultimo, il prezzo. Questa blusa H&M infatti è tua a meno di 15 euro. Un prezzo davvero ottimo, se consideri che si tratta di un capo che ti accompagnerà per tutto l’autunno 2020.