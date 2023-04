Athleisure: la nuova tendenza che unisce lo stile sportivo a quello casual

Negli ultimi anni sempre più persone hanno adottato lo stile di abbigliamento Athleisure, che unisce lo stile sportivo a quello casual, che, come suggerisce il termine, combina capi comodi e funzionali con elementi di moda.

Sia per gli sportivi incalliti che per gli amanti del comfort, l’Athleisure offre un modo per esprimere la propria personalità attraverso l’abbigliamento, senza sacrificare la praticità. In questo articolo analizzeremo questa nuova tendenza, mostrandovi come abbinare i capi Athleisure più di tendenza, come ad esempio le sneakers vintage Diadora Heritage, per creare outfit perfetti per ogni occasione.

Non solo tute: lo stile Athleisure abbraccia tutto l’outfit

Athleisure non è solo uno stile sportivo. In realtà è un modo di vestire che si adatta alle esigenze del quotidiano, reinterpretando pezzi vintage con forme e colorazioni del momento.

Può essere rappresentato, ad esempio, da una giacca bomber in tessuto tecnico, magari abbinata a un paio di pantaloni eleganti per creare un outfit casual e, al tempo stesso, decisamente sofisticato. I capi Athleisure come le tute e le felpe e le sneakers vintage, infatti, non sono più relegati solo all’ambito sportivo perché sono diventate veri e propri pezzi di culto della moda attuale.

Tra gli outfit più di tendenza figurano anche le sneaker vintage che, con dettagli colorati e design sportivo, si abbinano perfettamente a qualsiasi capo, dai pantaloni a sigaretta ai leggings aderenti, dando vita a look esclusivi e modaioli.

Tutti matti per le sneakers vintage

Le sneakers vintage sono diventate richiestissime sul mercato. Il loro design, molto spesso, si ispira agli anni ’80 e ’90, tornato in forte tendenza sulle passerelle già da qualche mese. Questi richiami al passato con un tocco moderno rappresentano una vera e propria icona nel mondo della moda grazie al design unico capace di offrire eleganza e praticità.

I più famosi brand di moda sportiva mondiali, tra l’altro, hanno introdotto nuove versioni delle loro scarpe storiche, rivisitandole in chiave moderna e aggiungendo nuovi dettagli di design, come tessuti tecnici e colorazioni accattivanti.

Inoltre le sneakers vintage in stile Athleisure non sono solo belle da vedere, ma anche molto comode da indossare. Grazie alla loro suola morbida e ammortizzata, infatti, sono perfette per chi desidera un’alternativa confortevole ai ben più scomodi tacchi alti.

Capi iconici rivisitati in chiave trendy

Tra gli altri capi rappresentativi dello stile Athleisure spiccano le felpe, le t-shirt e i pantaloni in felpa, ma anche giacche, giubbotti e pantaloni dal taglio sportivo. Questi capi, da sempre associati alla pratica sportiva, sono stati rivisitati da designer e brand di moda che ne hanno reinterpretato forme, materiali e colori, creando un’ampia gamma di tagli che possono essere indossati in molteplici occasioni.

L’Athleisure, quindi, rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale perché ha saputo rompere gli schemi consolidati dell’abbigliamento sportivo, che fino a qualche anno fa era relegato esclusivamente all’ambito della pratica motoria vera e propria. Grazie alla capacità di combinare lo stile sportivo a quello casual, l’Athleisure ha saputo reinventare l’abbigliamento quotidiano, offrendo un modo di vestire comodo e versatile, adatto a diverse occasioni e, soprattutto, senza rinunciare allo stile e alla ricerca estetica.

Questo nuovo approccio all’abbigliamento ha inoltre promosso un cambiamento culturale, aprendo la strada a una maggiore libertà nell’espressione del proprio stile personale e nell’abbattimento delle barriere tra le diverse categorie di abbigliamento.