Siamo in pieno autunno e noi abbiamo individuato un abito midi a coste firmato Mango che non può mancare nel vostro guardaroba.

Parliamo di un modello blu, con collo alto e maniche lunghe, non avvitato. Prezzo: 49,99 euro.

Le taglie vanno dalla Xs alla Xl, anche se entrambe sono già sold out, ma è possibile essere avvisate quando tornano disponibili.

La lunghezza del vestito potrebbe non piacere a tutte, considerando che è più difficile abbinare delle calzature che esaltino l’abito.

In altre parole siamo sulla scia dello stile Victoria Beckham e dunque sappiate che la scelta migliore che potete fare è abbinare una scarpa con tacco.

Se non siete amanti delle décolleté potete optare per uno stivale con tacco marrone. In questo caso avete creato il perfetto outfit autunnale per la stagione.

Il colore azzurro non si presta a moltissimi abbinamenti, perché è già protagonista da solo.

Altri abiti da mettere nel carrello per la stagione.

Abbiamo scovato un altro cardigan firmato Mango, che potrebbe diventare la nuova copertina di Linus almeno fino alla prossima primavera.

Si tratta di un modello in cashmere da 159,99 euro con maniche lunghe e tasche laterali. Colore: beige marroncino.

Che ne dite inoltre di questo pudding leopardato firmato Stradivarius che siamo pronte a mettere nel carrello per questa e la prossima stagione?

Può essere abbinato a dei leggings sportivi per un look casual, ma anche a degli abiti più eleganti.

Vi segnaliamo poi anche un pullover bianco con maniche a palloncino firmato sempre Mango, in vendita al prezzo di 39,99 euro.

Attenzione anche a un altro pullover color sabbia che potrebbe catturare la vostra attenzione.



Il modello è firmato Rouje Paris, uno dei brand più apprezzati dalle amanti dello stile parigino.

Anche in questo caso il maglione ricorda quello indossato dalle ballerine di danza classica in inverno.