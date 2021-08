Un abito incrociato in cotone di H&M dalla linea minimal, chic e smart che ti accompagnerà fino all’autunno 2021. Se c’è un trend che abbiamo imparato ad apprezzare con l’arrivo della pandemia, è quello degli abiti comodi e pratici. Se ne stai cercando uno economico e dal tessuto fresco e morbido, la tua ricerca potrebbe essere conclusa.

Girando per il web abbiamo scovato un abito incrociato in cotone di H&M che risolve ogni tuo problema. Si tratta di un vestito in leggero tessuto di cotone, fresco e morbido. Lungo fino al polpaccio, questo abito ha lo scollo a V e un incrocio davanti con una particolare cintura ampia da annodare in vita. Le maniche ampie a tre quarti rendono il design di questo abito chic, pratico e molto comodo.

Non potrai più fare a meno di questo abito incrociato in cotone di H&M

Questo vestito è un vero e proprio passepartout. Potrai indossarlo già adesso per far fronte al caldo delle serate estive. E’ adatto per un aperitivo sulla spiaggia con le amiche ma anche per una passeggiata in città. Inoltre, grazie alla manica a tre quarti, potrai sfruttarlo ancora per molto tempo e indossarlo anche per tutto l’autunno 2021.

Questo abito di H&M, inoltre, è 100% cotone. Una marcia in più che lo rende morbido al tatto e fresco, adatto anche alle giornate più calde. La sua linea pulita lo rende perfetto per ogni occasione, e riuscirà a farti apparire chic e alla moda in modo facile. Basterà aggiungere una collanina in oro e una scarpa flat per un effetto casual ma ricercato.24

L’abito incrociato in cotone di H&M è in vendita a € 49,99, ma ci sono buone notizie perché se anche tu sei una H&M Member, il prezzo scende a € 34,99! Cosa aspetti ad aggiungerlo nel carrello?

