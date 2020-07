Se hai adorato l’abito blazer smanicato di Meghan Markle, sappi che c’è una buona notizia per te: H&M propone un vestito che ispira a quello della moglie di Harry e risolverà il tuo guardaroba dell’estate 2020. Ecco perché non dovresti fartelo sfuggire.

Il trend dell’abito blazer smanicato è tornato in auge. Tutto merito di Meghan Markle, che in diverse occasioni ha sfoggiato abiti in questo stile.

Basti pensare alle prime foto ufficiali di Meghan insieme a Harry e al piccolo Archie, quando la duchessa di Sussex ha scelto un abito blazer smanicato firmato Givenchy.

Oppure, nel 2018 quando in occasione di un evento pubblico, Meghan Markle ha sfoggiato un abito blazer smanicato stile trench del brand Nonie che ha letteralmente catalizzato l’attenzione dei fotografi.

Se anche tu sei diventata una fan sfegatata di questo stile di abito, sappi che H&M ha reso disponibile un abito che si ispira a quelli di Meghan Markle che non dovresti proprio farti sfuggire, per diversi motivi.

Innanzitutto, il modello è davvero trendy e risolverà il tuo guardaroba estivo. Inoltre, è anche di buona qualità. Questo abito blazer smanicato infatti è in misto lino, che lo rende fresco e comodo, perfetto per l’estate.

La linea di questo vestito è aderente e ha un incrocio davatni con colletto e revers. Inoltre, ha una cintura removibile con anelli a D in vita. Tasche seminascoste nelle cuciture laterali. Spacchetto dietro.

Un altro motivo per non lasciartelo scappare è sicuramente il prezzo. Questo vestito è infatti in vendita sul sito e nei negozi di H&M a 39,99 euro. Un costo davvero irrisorio considerando che si tratta di un vero e proprio passepartout dell’estate, che potrai sfoggiare con sandali flat e scarpe con tacco.

Puoi anche scegliere tra due colori, nero e beige chiaro, perfetto quindi per tutte le carnagioni.