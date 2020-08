Se siete alla ricerca di un abito estivo sappiate che ne abbiamo individuato uno firmato H&M, che non può mancare nel vostro guardaroba.

Il vestito è in cotone goffrato e strutturato, arriva alla lunghezza del polpaccio.

Ha uno scollo arrotondato, spalline sottili e regolabili, poi cuciture arricciate sui fianchi e sulle ginocchia per dare ancora più volume.

Il capo costa 24,99 euro ed è disponibile in diverse fantasie oltre a quella lilla, di cui rimangono pochi pezzi (per cui affrettatevi a comprarlo se diete interessate).

Questa tinta è una delle più estive e può essere abbinata sia a colori neutri che a colori più accesi, proprio per creare contrasto.

Per quel che riguarda le scarpe, via libera a un sandalo basso, meglio ancora se a un paio di espadrillas con zeppa.

Se invece le calzature alte non fanno al caso vostro, anche le scarpe da ginnastica sono ben accette con questo tipo di capi.

Se siete diretti verso il mare oppure state per partire per una gita fuori porta non dimenticate un cappello in paglia con borsa dello stesso tessuto.

Altri abiti ideali per l’estate 2020.

Sempre rimanendo in ambito H&M, date un’occhiata a questo mini dress firmato H&M da 14,99 euro, disponibile in due colori: nero e con stampa floreale blu.

Il vestito è corto e svasato in tessuto di viscosa con spalline sottili e regolabili.

Ha un elastico con bordino a volant in alto e cucitura arricciata in basso e potete indossare l’abito in città così come al mare, il capo è molto versatile.

Se siete alla ricerca di un capo più elegante, c’è un tubino Mango che fa al caso vostro.

Un abito avvitato con scolla a V e cintura in vita da 39,99 euro, disponibile in quattro colori diversi (taglie dalla XS alla XL).

Date un’occhiata anche al vestito a trapezio senza maniche in misto lino firmato Uniqlo, prezzo 29,90 euro dagli iniziali 39,90 euro.