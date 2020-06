Trovare il rossetto giusto è quasi una missione perché ognuno di noi ha la sua tonalità di riferimento e servono più tentativi per arrivare a dire: “Sì, è lui”.

Possiamo basarci sul passaparola per quel che riguarda le marche da testare o basarci su statistiche e notizie relative ai singoli prodotti.

Il caso di Revlon Super Lustrous, tra i più venduti in America.

Per esempio c’è un rossetto che va a ruba nei drugstore americani, ovvero Revlon Super Lustrous.

Con oltre 82 tonalità e cinque finiture tra opache, cremose, perlate, trasparenti e lucide, ha un rapporto qualità prezzo impeccabile.

Il costo varia in base ai rivenditori ma resta sotto i 10 euro per il singolo pezzo.

Pensate che su Amazon italia potete averne 9 al prezzo di 34 euro.

Il lipstick contiene ingredienti idratanti come vitamina E e olio di avocado.

Cherries in the Snow e Fire sono le tonalità più popolari, ne viene venduta una ogni quattro minuti negli Stati Uniti.

“Colori incredibili, gradevole e liscio, non troppo asciutto e non tropo bagnato. Sicuramente comprerò ancora più rossetti di questa marca”, scrive un utente sul sito del brand americano.

Altri rossetti che vale la pena di provare.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del rossetto Always On Cream to Matte Lipstick, in vendita nelle profumerie Douglas al prezzo: 23,95 euro.

Il prodotto è disponibile in 15 colori diversi e noi abbiamo provato la tinta “promoted”, un rosa antico caldo, ideale per l’estate.

La sua stesura è il punto di forza, scivola sulle labbra e si asciuga velocemente, senza appiccicare.

All’asciugatura diventa opaco e vellutato, ultraresistente, waterproof, senza seccare le labbra.

Altro rossetto che dovete testare è Lime Crime Matte Velvetines, il primo prodotto ad essere lanciato dal brand.

La formula è ricca di pigmentazione, profumata e il prodotto scivola e si asciuga perfettamente sulle labbra, garantendo una finitura mat vellutata che dura per ore e ore.