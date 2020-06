Se sei uno spirito libero, se hai un animo da sognatore, allora questi 3 abiti di H&M saranno il tuo Santo Graal dell’estate. Libera il tuo lato anticonformista e viaggiatore con la collezione bohemian chic di H&M, che offre alcune idee per abiti boho-chic che ti trasporteranno istantaneamente in tutto il mondo.

Dopotutto, il caldo clima estivo evoca immediatamente fughe tropicali, ma quest’anno probabilmente non sarà così scontato partire. Ma non importa se viaggerai verso una destinazione lontana oppure no, puoi comunque ottenerne l’aspetto.

Lo stile boho chic

Lo stile boho chic è rappresentato da un mix di altri stili, da quelli che derivano dal movimento hilly allo stile etnico, con qualche tocco delle culture africane, indiane, marocchine e anche nordiche.

Il bohemian chic è una stile molto originale e personale, ricco di colori, stampe e stoffe. Infatti, non è proprio adatto alle amanti dello stile minimal.

Un particolare molto importante dello stile bohemian chic è il mix tra vecchio e nuovo.

H&M, lo stile boho chic

Se lo stile boho chic è tra i tuoi prefeiti, sappi che H&M ha pensato a te. Il marchio di moda low cost ha presentanto una serie di capi, vestiti e accessori che potrai sfruttare per il tuo perfetto stile bohemien.

Nello specifico, abbiamo adocchiato 3 vestiti che riusciranno a liberare il tuo lato selvaggio.

Questo vestito corto è in leggero chiffon goffrato. Presenta un incrocio davanti e scollo a V. Le maniche sono lunghe e ampie in fondo, tipiche dei vestitini boho chic. Gonna leggermente svasata, cucitura in basso con ampio volant.

Per le amanti delle tutine, questa tuta corta rosa salmone con ricami decorativi è perfetta. Con profondo scollo a V, questa tuta ha le maniche corte e ampie con bordi smerlati. Cucitura in vita con bordi smerlati a fondo gamba.

Le più smart ameranno questo abito corto in tessuto di viscosa increspato con fili glitter. Maniche ampie a tre quarti con taglio a raglan. Alto smock colorato sullo scollo e in vita. Laccetti decorativi da annodare in vita. Cuciture arricciate lungo le maniche e in basso per dare volume.