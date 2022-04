7 tendenze moda per la prossima primavera

La primavera è finalmente arrivata! Questo è il momento di gioire e risplendere proprio come un fiore che sboccia. Tuttavia, se vuoi fare colpo sugli altri, devi seguire quelle che sono le tendenze moda del momento.

Ma quali sono le 7 tendenze che devi seguire per la Primavera 2022? Ecco tutto quello che devi sapere al riguardo.

I 7 trend della Primavera 2022: tra Tik Tok e influencer

Prima di analizzare quelli che sono i trend della Primavera 2022, devi sapere che quest’anno sembra proprio che l’era digitale detti le regole! Proprio così, sono le personalità del web, su Tik Tok e non solo, ad aver lanciato le tendenze.

Dunque, ecco un consiglio che puoi sfruttare per sapere come comporre il tuo outfit: guardare e seguire i contenuti dei più importanti influencer al mondo. Ormai sono loro che scrivono le regole del gioco. Dopo aver fatto questa piccola premessa, ecco le tendenze più interessanti della stagione!

AAA cercasi Catsuit

Questo è sicuramente il trend che è esploso di più nelle ultime settimane. Il catsuit è un capo d’abbigliamento particolare, che sta letteralmente conquistando passerelle e red carpet ovunque nel mondo. Difatti, alcune celebrità come Hailey Bieber e Taylor Swift hanno messo in mostra il loro catsuit, facendo rimanere a bocca aperta giornalisti e fan.

Se vuoi avere un aspetto da diva, beh, questo è il trend che devi seguire!

Datemi le piume!

Su Tik Tok poi, tutte le influencer più importanti in fatto di moda si stanno facendo vedere con capi d’abbigliamento piumati. Insomma, una vera e propria ossessione, che però devi dosare con equilibrio. Presta attenzione a come indossi le piume, altrimenti potresti sembrare…un’oca!

Si ritorna negli anni ’90 con la minigonna plissè

Un classico senza tempo che ha reso celebre l’adolescenza di centinaia di ragazze, signori e signore, ritorna la minigonna plissè. Il capo d’abbigliamento che rese celebre e scandalosa Britney Spears, ritorna come tendenza ed è pronta a vivere una seconda vita.

Si tratta di un capo must-have per questa stagione perché riesce ad essere incredibilmente vintage e attuale allo stesso tempo.

Guanti lunghi in stile Bridgerton

La serie Netflix che ha appassionato gli utenti di mezzo mondo continua a far discutere. Difatti, questo trend deriva direttamente dalla serie televisiva. I guanti lunghi inoltre, rievocano la memoria di icone perdute dello show business come l’iconica Marilyn Monroe e la bellissima Audrey Hepburn. Da abbinare ad un abito classico, sono perfette se vuoi avere un look etereo.

Verde Kelly che passione

Questo è il colore della Primavera 2022. Tutte le content creators che sono su Instgram e Tik Tok stanno sfoggiando abiti di questa tonalità. Anche la cantante Dua Lipa spesso ha indossato abiti in verde Kelly, quasi a simboleggiare una sua approvazione su tale tendenza. Se devi sfoggiare questo verde brillante, ricordati di abbinarlo ad un trucco d’effetto che possa mettere in evidenza la tua immagine forte e senza limiti.

L’arte del Layering continua a conquistare le donne

Continua ad essere un trend l’arte del Layering, vale a dire la capacità di riuscire a vestirsi a strati. Tra i video più seguiti su Tik Tok ci sono proprio quelli delle influencer che offrono consigli su come padroneggiare tale abilità. Per riuscirci al meglio durante la Primavera 2022 devi ricordare di mixare capi d’abbigliamento alla moda con altri vintage, creando una sorta di puzzle che si incastra alla perfezione con il tuo outfit.

Che scarpe metto? Semplice, sneakers

La Primavera 2022 è ancora il momento di indossare sneakers. Per la precisione, quelle che vengono definite le sneakers passepartout, ideali per qualsiasi occasione. Dunque, se non hai ancora acquistato un paio, questo è il momento per rimediare: scegli il modello che ti piace e crea il tuo outfit seguendo le tendenze dalla Primavera!