Quindi: hai dormito solo 3 ore, hai avuto un totale di 15 minuti per prepararti, hai versato il caffè sulla maglietta e hai mangiato take away per quattro sere di fila, perché ovviamente di fare la spesa nemmeno se ne parla. Potrebbe quasi sembrare che tu non abbia il controllo della tua vita, ma nessuno deve saperlo.

Ma, in fondo, chi può dire di avere davvero controllo della propria vita? L’età adulta è difficile, nessuno può negare questo. Quindi, continua per la tua strada.

E nel frattempo fingi di avere controllo della tua vita. Segui questi piccoli suggerimenti su come sembrare che tu riesca a dormire 8 ore a notte, cucinare pasti sani ogni sera e avere progetti di vita chiari.

Trova una palette di riferimento

URBAN DECAY NAKED 3

Ti donerà quell’aspetto easy chic quotidiano che puoi sfoggiare con sicurezza in ufficio, ma che con un tocco di sfumatura diventerà uno smokey eyes degno dell’happy hour del venerdì sera. Per esempio, prova la palette Naked3 di Urban Decay.

Ma ricorda che la tua uniforme di bellezza non deve consistere negli imbreti. Dovrebbe invece riguardare tutto ciò che ti fa stare bene, sia che si tratti di un rossetto rosso o di un look acqua e sapone.

Controlla la postura

“Non è necessario essere eretti e rigidi per essere presi sul serio”, afferma il co”Non è necessario essere eretti e rigidi per essere presi sul serio”, afferma l’esperta di linguaggio del corpo Patti Wood. “Stai in piedi con i piedi vicini a a circa 15 cm di distanza, quindi immagina di avere un palloncino legato alla sommità della testa che cerca di tirarti su”. Victoria Beckham ce l’ha, sempre.

Cura le mani

Chi ha tempo per appuntamenti settimanali dalla manicure? Evita lo smalto normale, che è soggetto a scheggiature, e opta per il gel, che è più resistente.

Trova un profumo firmato adatto a te

È il tocco finale di un outfit che ti farà sentire sicura e pronta a tutto. OK, forse niente di tutto questo, ma almeno avrai un ottimo profumo. Inoltre,ti conferirà carattere e personalità. Per esempio, prova l’Interdit di Givenchy, un invito a sfidare le convenzioni e ad abbracciare la propria singolarità.

Investi su un ottimo fondotinta

Se hai a malapena il tempo di pranzare, figuriamoci di respirare, non avrai certo il tempo per riapplicare il tuo fondotinta. Questo, amici, è un dato di fatto di quando si ha una vita frenetica. Prova una formula opaca modulabile, che resiste al lucido e al sebo e rimane perfetto fino a 16 ore, come lo Skin Long-Wear Weightless SPF 15 di Bobbi Brown.

Fai scorta di shampoo secco

Lo sappiamo, con poco tempo a disposizione non se ne parla proprio di lavare i capelli 3 volte a settimana. Quindi, puoi far durare i tuoi capelli un giorno in più semplicemente spruzzando un po’ di shampoo secco. Quelli di Klorane sono i nostri preferiti, grazie ai loro profumi freschi ed effetti volumizzanti.

Lascia la piastra per capelli a lavoro

Che tu prenda la macchina o i mezzi, lunghi viaggi possono danneggiare la tua piega. Lo stilista David Evangelista suggerisce di tenere una piastra per capelli di emergenza nella scrivania, per un ritocco rapido alla chioma.

Diventa mattiniera

In un mondo perfetto, tutti dormiremmo almeno 8 ore a notte. In realtà, le statistiche mostrano che meno del 30% di noi riesce a dormire a sufficienza. Per aiutare a svegliarci senza traumi: una sveglia con la luce che simula l’alba, così che la sveglia sia meno dolorosa del brusco “BEEP! BEEP! BEEP!”

