Questo shampoo secco lascia i capelli leggeri, profumati e privi di residui.

Se sei alla ricerca di uno shampoo secco, sei nel posto giusto. Chi più di me può darti un buon consiglio? Vista la mia vita frenetica, ho provato tantissimi shampoo secchi nel corso del tempo ma non ne ho mai trovato uno che fosse efficace come il primo che ho provato, ben 3 anni fa.

Ho scoperto il marchio Klorane nel 2017, quando mi sono appassionata ai prodotti francesi per la cura della pelle e dei capelli.

Lo shampoo secco di Klorane è un po’ visto come il “Sacro graal” tra le donne in Francia. In particolare, tra quelle che amano avere capelli chic senza troppo sforzo. O quelle che amano il look “finto trasandato”, a me tanto caro.

In occasione di un viaggio a Parigi, ho provato -senza troppe pretese- lo shampoo secco di Klorane.

Non sto nemmeno qui a dirvi quanto io abbia amato quel prodotto. Dopo il primo uso, ne sono stata letteralmente dipendente.

Lo smog della città, il traffico, ma anche i ritmi frenetici rendono i miei capelli difficili da domare. Hanno inoltre la tendenza a diventare grassi rapidamente. Quindi, il concetto di shampoo secco mi ha letteralmente salvata visto che mi aiuta a passare qualche giorno senza doverli lavare.

Questo, rende i miei capelli anche più morbidi e sani visto che non devo stressarli ogni giorno con phon e piastre.

Uno tra gli aspetti negativi più comuni di molti shampoo secchi, tuttavia, è che causano l’accumulo di prodotto suo cuoio capelluto se vengono usati troppo spesso.

Per non parlare del fatto che, se spruzzi troppo prodotto, potrebbe notarsi della polvere bianca sulle radici.

E specifico “molti shampoo secchi” perché questi problemi non li ho mai avuti con quello di Klorane.

Bastano pochi spruzzi di prodotto per rinfrescare le radici in pochi secondi. Lo sporco e il sebo in eccesso vengono assorbiti e i miei capelli tornano luminosi e freschi.

È leggero e non mi ha mai lasciato quella polverina bianca di cui parlavo.

In questi ultimi 4 anno ho provato diversi shampoo secchi, soprattutto perché non è sempre facile trovare questo prodotto in Italia. Ora che posso facilmente acquistarlo online, posso onestamente affermare che si tratta del mio shampoo secco preferito e che probabilmente non ne userò un altro.

A meno che tu non riesca a suggerirmene uno migliore.

