Le vacanze estive non si fermano ad agosto per gli italiani. Sempre più viaggiatori scelgono di esplorare l’Italia e fare vacanze a Settembre, sfruttando temperature più miti e una minore affluenza turistica per scoprire le bellezze naturali e artistiche del paese in tutta tranquillità.

A confermare questa tendenza sono le ricerche effettuate su Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze. Nonostante l’avvicinarsi dell’autunno, l’entusiasmo per le vacanze sembra essere ancora vivo e vegeto. In particolare, il desiderio di spiaggia è forte: ben il 70% dei viaggiatori sceglie destinazioni di mare.

Vacanze a Settembre, alcuni numeri

Nel complesso, la maggioranza dei viaggiatori che partono a settembre predilige il Sud Italia (40%), seguito dal Centro (30%) e dal Nord, che si divide le preferenze con le destinazioni all’estero (15%). In cima alla lista delle regioni italiane più prenotate c’è la Puglia, seguita da Toscana e Marche, con Trentino-Alto Adige e Abruzzo che completano la Top 5.

La scelta degli alloggi all’interno dei campeggi e dei villaggi vacanze è influenzata principalmente dalla ricerca del comfort: il 50% preferisce bungalow e mobilhome dotati di ogni comodità, mentre il 20% opta per il camper. In altri casi, è la convenienza economica a guidare la scelta dell’alloggio: il 30% seleziona la tipologia di alloggio basandosi principalmente sulle offerte delle strutture.

Per quanto riguarda la spesa media per le vacanze, che nel 49% dei casi vengono prenotate con anticipo, i dati relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre parlano di una media di 2.000€ a settimana per una famiglia di quattro persone.

Esperienze Imperdibili per le vacanze a Settembre in Italia

Per coloro che si apprestano a partire, Campeggi.com ha selezionato alcune esperienze imperdibili da vivere a settembre in Italia. Dalle pedalate in Trentino allo snorkeling lungo le coste pugliesi, passando per le degustazioni nelle cantine toscane e il trekking alla scoperta delle meraviglie naturali abruzzesi.

Pedalate nella Natura del Trentino-Alto Adige

La Via del Brenta è un percorso ciclabile che si estende per oltre 80 chilometri tra paesaggi montani mozzafiato, meleti e borghi incantevoli. Da Pergine Valsugana a Bassano del Grappa, si attraversano specchi d’acqua come il lago di Caldonazzo e si raggiunge Levico, celebre per le sue terme.

Enogastronomia e Cultura in Toscana

La Costa degli Etruschi è una zona che unisce storia e cultura enogastronomica. Seguendo la Strada del Vino e dell’Olio, si possono scoprire profumi e sapori locali, visitare frantoi e cantine e godersi pranzi a base di ricette tradizionali.

Scoperta dei Borghi e delle Abbazie nelle Marche

La provincia di Fermo offre chiese, rocche e abbazie da scoprire, tra cui il piccolo centro di Torre di Palme, la Cripta di Sant’Ugo e l’Abbazia di San Ruffino.

Trekking e Avventure Naturali in Abruzzo

La Costa dei Parchi in Abruzzo è perfetta per chi vuole unire mare e natura. Tra Gole del Salinello, cascate della Morricana e borghi storici, ci sono molte avventure da scoprire.

Snorkeling nella Bellezza Marina del Salento

L’Area Naturale Marina Protetta di Porto Cesareo offre fondali turchesi e acque cristalline, ideali per lo snorkeling e l’immersione. Si possono scoprire flora e fauna marine uniche e ammirare reperti sommersi come le colonne di epoca romana.

Per tutti coloro che cercano avventure autunnali, queste esperienze offrono un modo perfetto per esplorare l’Italia in settembre e godersi il meglio del paesaggio e della cultura locali.