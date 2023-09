Il ritorno dalle vacanze estive può essere un momento di sfida per la tua salute e il tuo benessere. Dopo settimane di relax e divertimento, è importante affrontare il ritorno alla routine con saggezza. Ecco alcuni consigli preziosi della Società Italiana di Medicina Interna, guidati dal presidente Giorgio Sesti, per superare il “jet lag” estivo e mantenere la salute in cima alle tue priorità.

1. Abituarsi Gradualmente al Cambiamento

Quando torni dalle vacanze, non affrettarti a tornare subito alla routine lavorativa. Considera di rientrare a ridosso del fine settimana o di concederti qualche giorno extra di riposo. Questo approccio graduale ti aiuterà ad abituarti poco per volta al cambiamento di abitudini di vita, evitando uno shock improvviso.

2. Crea una Camera di Decompressione Virtuale

Immagina il periodo di adattamento come una sorta di camera di decompressione virtuale tra le vacanze e la routine quotidiana. Usa questo tempo per riconnetterti con la tua vita quotidiana in modo rilassato e senza stress eccessivo.

3. Ripristina il Tuo Ritmo Sonno-Veglia

Dopo giornate trascorse a tirar tardi, è importante recuperare il ritmo giusto per i tuoi ormoni e neuro-ormoni. Dedica tempo al sonno di qualità, cercando di andare a letto sempre alla stessa ora e dormendo almeno 7-8 ore di fila. Il sonno è fondamentale per il benessere generale.

4. Continua a Fare Attività Fisica

Le passeggiate, il trekking e le nuotate che hai goduto durante le vacanze dovrebbero continuare anche una volta rientrati in città. Mantenere un’attività fisica regolare contribuirà a mantenere il tuo corpo in forma e a prevenire l’accumulo di peso indesiderato.

5. Ripristina una Dieta Equilibrata

Evita di portare con te gli sgarri alimentari estivi nella tua vita quotidiana. Gli eccessi di gelato o aperitivi possono tradursi rapidamente in aumento di peso. Concentrati su un’alimentazione sana e controllata, riducendo grassi, sale e calorie provenienti da cibi poco salutari.

6. Monitora la Tua Pressione

Le variazioni di temperatura, specialmente durante il rientro, possono influire sulla pressione arteriosa. Assicurati di monitorarla regolarmente, poiché repentini abbassamenti o aumenti potrebbero richiedere attenzione medica.

7. Presta Attenzione alla Salute Mentale

Il ritorno alla routine può portare a sentimenti di solitudine e depressione, specialmente negli anziani. Cerca di mantenere un forte supporto sociale, prestando attenzione alla tua salute mentale e cercando aiuto professionale se necessario.

Seguendo questi consigli, potrai affrontare il ritorno dalle vacanze con maggiore serenità e preservare la tua salute nel lungo termine. La tua salute è un patrimonio prezioso, quindi prenditi cura di te stesso durante questa transizione.