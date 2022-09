Piccole cose di tutti i giorni che aiutano a renderci più felici

Quali sono le cose che ci aiutano a renderci più felici? Nel 2022 ci sono segni di un importante cambiamento culturale in atto: la crescente importanza della cura di sé come priorità e non come vanità, il valore del quotidiano nella sua autenticità e l’attenzione alla sostenibilità delle nostre azioni quotidiane. E queste sono piccole cose che aiutano a renderci più felici.

Questi segnali che tutti possiamo cogliere sono stati intercettati anche da una recente ricerca, un rapporto europeo realizzato da Ketchum Research and Analytics per Lenor, che ha voluto indagare ciò che veramente conta in questo anno.

Le piccole cose che ci rendono più felici, il report

Guardando nello specifico al nostro Paese, l’indagine rileva che dopo la pandemia il 30% degli italiani ha dovuto fare i conti con umore basso e sensazione di tristezza. E ha sentito la mancanza di almeno un “grande momento” (come vacanze, matrimoni, fidanzamenti, feste di laurea…).

Allo stesso tempo, però, il 63% degli intervistati si è reso conto che, in assenza di questi “grandi momenti”, sono state proprio le piccole cose di tutti i giorni a farli sentire più felici. E ben il 76% concorda nel dire che dalla pandemia apprezza significativamente i momenti più piccoli tanto quanto quelli più grandi.

In particolare, tra le piccole cose quotidiane più amate, spiccano i gesti per se stessi: il 97% degli italiani afferma infatti che ha bisogno di dedicarsi almeno un momento al giorno per prendersi cura di sé per sentirsi riposato e in forma per i propri impegni. Non solo: la ricerca rileva che il 59% degli italiani preferisce spendere tempo e risorse per migliorare il proprio benessere sia mentale che fisico (ad esempio facendo meditazione o esercizio per mantenersi in buona salute), contro un 41% che si concentra solo sull’aspetto fisico (ad esempio andando regolarmente dal parrucchiere, comprando nuovi vestiti, concedendosi trattamenti estetici, ecc…).

Il 68% degli intervistati, inoltre, sceglie di sentirsi bene mentalmente ritagliandosi del tempo per sé e oltre la metà afferma che preferirebbe infilarsi tra le lenzuola appena lavate del proprio letto che passare una notte in hotel.

E se il 78% degli italiani oggi si sta concentrando maggiormente sulla cura di sé rispetto a 5 anni fa, la maggior parte afferma di essere anche più attento all’ambiente rispetto a 2 anni fa, facendo più attenzione a riciclare (94%) e prendendo sempre o regolarmente decisioni eco-sostenibili (66%).

La pandemia e i cambiamenti radicali degli italiani

«Questo rapporto mostra che durante questi anni di pandemia c’è stato un cambiamento fondamentale nel modo in cui cerchiamo di migliorare la nostra quotidianità poiché ci siamo resi conto che sono le piccole cose ad essere le più importanti e quelle con il maggior impatto sul nostro benessere. Non c’è più necessariamente quel bisogno di “grandi gesti” o “grandi momenti” commenta Alessandro Castronovo, Senior Director P&G per l’Italia.

“Questa ricerca mostra quanto sia importante cercare di vivere momenti di benessere anche piccoli ma ogni giorno”.