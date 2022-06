Musica per matrimonio: la playlist perfetta per il giorno delle nozze

Il giorno del proprio matrimonio deve essere unico. E anche la colonna sonora va preparata con cura. Per questo, ecco la musica per matrimonio perfetta per il giorno delle tue nozze.

Quali sono le canzoni più popolari legati al matrimonio? Spotify ha oltre 14,8 milioni di playlist create dagli utenti in tutto il mondo. Recentemente, infatti, la musica per matrimonio, che fa commuovere gli ospiti, ma anche scatenare in danze e balli, sono aumentati notevolmente. Gli ascolti della playlist Spotify “Country Wedding” sono cresciuti del 620% e “Wedding song” ha registrato un incremento del 150%. Così, per celebrare la stagione dei matrimoni, la piattaforma ha aggiornato il Wedding Season Hub. Ovvero, la musica per matrimonio.

Musica per matrimonio, la playlist perfetta

Per l’occasione Mindy Weiss, nota wedding planner, ha curato la nuova playlist “A very Mindy Weiss Wedding”. Un mix di nuova musica e hit senza tempo, la playlist presente nell’hub è la raccolta adatta per dire «Lo voglio». Aprire l’aperitivo di nozze e lanciare il bouquet con “(There is) No Greater Love” di Amy Winehouse, “Wildest Dreams” dei Duomo, dalla famosissima serie Netflix Bridgerton, “Your Song” di Elton John, “Moon River” di Frank Ocean, “pov” di Ariana Grande e molte altre.

Conosciuta per il suo lavoro con i Kardashian e i Bieber in particolare, Mindy ha parlato su For The Record delle sue collaborazioni e dell’importanza della perfetta wedding playlist per rendere “il grande giorno” ancora più speciale. Inoltre, la piattaforma rivela quali sono le hit più incluse nelle playlist dagli utenti in Italia e nel mondo per realizzare la propria playlist di matrimonio perfetta. Ma anche quelli più amati per l’addio al nubilato, al celibato e per il primo ballo tra gli sposi:

Il brano nuziale per eccellenza – “All of Me” di John Legend regna sovrana come canzone numero uno inclusa nella maggior parte delle playlist nuziali in Italia, seguita da “Marry You” di Bruno Mars e “Perfect” di Ed Sheeran.

Tra le canzoni italiane c’è “L’Amour Toujours” di Gigi D’Agostino (ottavo posto), seguita da “A te” di Jovanotti (sedicesima posizione).

Il primo ballo sulle note di Ed Sheeran. Ed Sheeran è l’artista preferito per creare la giusta l’atmosfera da “primo ballo” in Italia con “Thinking out Loud”, seguita sempre da All of Me” di John Legend e dall’intramontabile “Your Song” di Elton John. Anche a livello globale, Ed Sheeran è l’artista più ascoltato all’interno delle playlist per uno dei momenti più indimenticabili del giorno delle nozze.

Addio al nubilato e celibato

Girl Power per l’addio al nubilato più scatenato – “Wannabe” delle Spice Girls, “No Scrubs” delle TLC e “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)” di Whitney Houston sono tra le canzoni più ascoltate nelle playlist dedicate all’ultima notte da nubili! Anche le donne italiane scelgono “Wannabe” delle Spice Girls (prima posizione), seguita da “Single Ladies (Put a Ring on It)” di Beyoncè e “Girls Just Want to Have Fun” di Cyndi Lauper.

Per l’addio al celibato, l’atmosfera si fa Old School. Brani come “The Boys Are Back In Town” dei Thin Lizzy, “Hypnotize – 2014 Remaster” di The Notorious B.I.G. e “All The Small Things” dei blink-182 sono i più presenti nelle playlist dedicate all’addio al celibato.

Di seguito le top 10 delle canzoni più ascoltate nelle playlist in Italia e nel mondo nel periodo in cui suonano le campane nuziali:

Classifica delle canzoni più incluse nelle playlist in Italia nella stagione matrimoniale

1. John Legend – All of Me

2. Bruno Mars – Marry You

3. Ed Sheeran – Perfect 4. Ed Sheeran – Thinking out Loud

5. Christina Perri – A Thousand Years

6. Elton John – Your Song

7. Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

8. Bruno Mars – Just the Way You Are

9. Pharrell Williams – Happy – From “Despicable Me 2”

10. Gigi D’Agostino – L’Amour Toujours

Classifica delle canzoni più incluse nelle playlist dedicate alle nozze

1. Whitney Houston – I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)

2. Bruno Mars – Marry You

3. Ed Sheeran – Thinking out Loud

4. Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk (feat. Bruno Mars)

5. John Legend – All of Me

6. Pharrell Williams – Happy – From “Despicable Me 2”

7. Earth, Wind & Fire – September

8. Outkast – Hey Ya!

9. Journey – Don’t Stop Believin’