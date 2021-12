Le 7 migliori idee regalo per chi studia o ama le lingue

Il Natale è ormai alle porte e la corsa ai regali sta impegnando milioni di persone in tutto il mondo. Come ogni anno, la scelta non è semplice e le idee regalo scarseggiano, rendendo la ricerca lunga e stressante. Fortunatamente, per gli appassionati e gli studenti di lingue nella vostra vita, italki, piattaforma online leader per l’apprendimento delle lingue, ha creato una lista di 7 idee regalo particolarmente azzeccate.

Lo studio delle lingue ha avuto negli ultimi tempi una notevole crescita. Complice la pandemia, la pop culture e il maggiore tempo libero, sono molti i giovani e gli adulti che hanno deciso di immergersi nell’apprendimento linguistico. Ma che cosa si può regalare a un amico che sta imparando il giapponese o si è appassionato alla lingua e alla cultura spagnola?

Le 7 migliori idee regalo per chi ama o studia le lingue

Flashcards

Si tratta di veri e propri post-it su cui sono riportati termini e vocaboli del dizionario con la relativa definizione, pronuncia e immagine. Molti insegnanti di italki suggeriscono ai propri studenti di attaccare bigliettini su cui è riportato il nome di un oggetto in giro per la casa, così da memorizzare la loro traduzione. Con queste flashcards simpatiche e pratiche, imparare i vocaboli diventerà una semplice attività quotidiana.

Idee regalo intelligenti: Ricettario dal mondo o un corso di cucina in lingua

O entrambi! La passione e l’interesse per le lingue spesso è abbinato ad una curiosità per tradizioni e culture diverse, cibo incluso. Perché non sperimentare con ricette tipiche e piatti esotici anche nel periodo delle feste? Grazie ad un ricettario internazionale o un corso di cucina etnica in lingua, regalerete ai vostri amici l’opportunità di immergersi e scoprire sapori nuovi, esercitandosi allo stesso tempo nella lingua studiata.

Lezioni con insegnanti madrelingua su italki

Il regalo più azzeccato per un appassionato di lingue è certamente un corso online, comodo ed efficace. Su italki infatti, sono disponibili diversi tipi di abbonamento, ed è possibile scegliere la tipologia di percorso di apprendimento più idonea al livello e agli impegni dello studente. La particolarità della piattaforma è data inoltre dalla componente umana, cioè dal confronto diretto con insegnanti madrelingua qualificati che offrono lezioni individuali da remoto alla community di studenti. Grazie a questo regalo, i vostri amici potranno padroneggiare qualsiasi lingua sceglieranno di studiare (su italki ce ne sono oltre 150!).

Idee regalo: Abbonamento a una rivista internazionale

Questo rappresenta un ottimo modo per avvicinarsi ad argomenti nuovi, di attualità e cultura, e di conseguenza imparare a distinguere diversi registri linguistici ed espressivi. La scelta è ampia, e potrete puntare sugli argomenti maggiormente apprezzati dai vostri amici, dai magazine lifestyle, a quelli più specifici che trattano per esempio di cucina, motori o design.

100 questions

Si tratta di un set di 100 carte su cui sono riportate 100 tra le migliori domande per incoraggiare conversazioni interessanti e significative. Tra gli argomenti trattati l’amore, la famiglia, il senso della vita e la cultura, il tutto sotto forma di domande stimolanti disponibili in diverse lingue: in questo modo, sarà possibile esercitarsi nell’interazione linguistica, imparando a conversare con gli amici divertendosi e scoprendo nuovi punti di vista su tematiche affascinanti. Per esempio, anche su Italki è disponibile uno strumento chiamato Prompt che permette agli studenti di esercitarsi nella conversazione grazie ad una serie di domande a tema.

Idee regalo: Libri e audiolibri

Potrà sembrare banale, ma leggere in lingua originale risulta estremamente vantaggioso per l’apprendimento di un idioma e l’ampliamento del proprio vocabolario. Italki raccomanda, però, di non ricorrere a traduzioni, bensì a testi originali, scritti nella lingua del paese di provenienza dell’autore. Citiamo sicuramente Harry Potter, la cui saga completa è considerata particolarmente adatta per imparare l’inglese, data la semplicità del linguaggio utilizzato. Per gli studenti più “digitali”, un audiolibro o un dispositivo ebook potrebbero essere un’ottima alternativa: grazie alla tecnologia, ad esempio, è possibile selezionare una parola per far apparire la sua definizione o traduzione tratta dal vocabolario.

Gioco da tavolo in lingua

Appassionati di giochi di società? Perchè non cimentarsi in un’attività divertente che stimoli anche l’apprendimento! Scrabble, o Scarabeo, per esempio, è un classico disponibile in tantissime lingue, particolarmente adatto per la memorizzazione e lo studio dei vocaboli. Un altro evergreen è Taboo, che attraverso la descrizione delle parole, può essere utile per esercitarsi a parlare in un’altra lingua.