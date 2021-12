L’abitudine quotidiana che può cambiarti la vita (in meglio)

Ti aiuta a realizzare i tuoi scopi, migliora la tua autostima, porta serenità e guarisce. Scopri perché quella che ti proponiamo è la migliore abitudine che tu possa decidere di mettere in pratica. Scrivere. Mettere per iscritto ciò che sentiamo o ci proponiamo di fare è una delle abitudini più sane. Non solo per schiarire le nostre idee. Ma anche perché quei propositi che abbiamo per il nuovo anno abbiano più chance di essere realizzati. Inoltre, scrivere ci aiuterà a riflettere se è quello che vogliamo, valutare quali ostacoli possiamo incontrare e proporre quali strategie possiamo mettere in atto per superarli.

I vantaggi di mettere per iscritto i nostri propositi, ad esempio, per il nuovo anno