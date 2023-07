I luoghi di vacanza e attrazione più cercati su Google

Cosa cercano gli italiani su Google per quel che riguarda i luoghi di attrazione e vacanza? Lo svela la piattaforma stessa, che rende note le tendenze di ricerca nel nostro Paese. La Sardegna è nella mente di molti, considerando che è nella top ten delle spiagge più in tendenza in Italia.

Al primo posto c’è Capriccioli, mentre i lidi del Sassarese sono in settima posizione con la spiaggia de La Pelosa a Stintino e al nono con quella di Mugoni ad Alghero. Ma c’è anche la provincia di Nuoro con Berchida al secondo posto e Baunei al decimo e l’Oristanese con la spiaggia di Marinella nel Golfo Aranci quinta. In terza posizione la marchigiana spiaggia dei Sassi Neri, in quarta l’ischitana spiaggia dei Maronti. Molto cercata anche la Puglia con al sesto posto la spiaggia di Torre Mozza a Ugento nel Leccese e all’ottavo quella di Polignano a Mare.

Fra le 5 località marittime più cercate ci sono i Bagni Regina Giovanna a Sorrento e l’indimenticabile fiordo di Furore, seguite dalla grotta della Poesia a Roca Vecchia e la spiaggia di Tuaredda a Teulada. Chiude al quinto posto Cala Violina nel Grossetano.

Non solo vacanza. Per quel che riguarda le attrazioni culturali in tendenza: in testa fontana di Trevi, Duomo di Milano, Colosseo e Pantheon. Quinta la Costiera Amalfitana seguita dalla Torre di Pisa. Poi Roma con piazza Navona, piazza di Spagna e Castel Sant’Angelo. A finire, la cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze.

Le 10 spiagge più in tendenza in Italia

Spiaggia Capriccioli – Arzachena (SS)

Spiaggia Sassi Neri – Siroli (AN)

Spiaggia di Berchida – Siniscola (NU)

Spiaggia dei Maronti – Barano D’Ischia (NA)

Spiaggia di Marinella – Golfo Aranci (OT)

Spiaggia di Torre Mozza – Ugento (LE)

Spiaggia La Pelosa – Stintino (SS)

Spiaggia di Polignano a Mare – Polignano a mare (BA)

Spiaggia di Mugoni – Alghero (SS)

Spiagge di Baunei – Baunei (NU)

La Top 5 delle località marittime:

Bagni Regina Giovanna – Sorrento (NA)

Fiordo di Furore – Furore (SA)

Grotta della Poesia – Roca Vecchia (LE)

Spiaggia di Tuaredda – Teulada (SU)

Cala Violina – Scarlino (GR)

La Top 10 delle attrazioni culturali:

Fontana di Trevi – Roma (RM)

Duomo di Milano – Milano (MI)

Colosseo – Roma (RM)

Pantheon – Roma (RM)

Costiera Amalfitana – Amalfi (SA)

Torre di Pisa – Pisa (PI)

Piazza Navona – Roma (RM)

Piazza di Spagna – Roma (RM)

Castel Sant’Angelo – Roma (RM)

Cattedrale di Santa Maria del Fiore – Firenze (FI).

FONTE: ANSA.