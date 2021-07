In testa nei ranking inglesi dall’arrivo della pandemia in poi, gli allenamenti casalinghi di Kayla Itsines. E l’invenzione delle 52 ‘carte dell’ottimismo’ di Deepika Chopra (famosa per i suoi podcast motivazionali). Anche Vogue UK ha recentemente segnalato che l’industria del benessere ha trovato il suo fondamento in un anno diverso da qualsiasi altro.

Negli ultimi due anni, mentre il peso sulla bilancia aumentava e l’ottimismo finiva sotto i tacchi delle più giovani, l’allenatore olistico di lifestyle, Luke Coutinho, ha raggiunto un successo senza precedenti organizzando sessioni live su Instagram di incoraggiamento per ritrovare la serenità e il peso ideale. Facendo iniezioni di ottimismo per vedere la vita più sana e completa nonostante la pandemia in corso.

Abbina ricette a incoraggiamenti motivazionali dedicati alle giovanissime per trovare la forza in sé per auto realizzarsi anche l’italiana Giada Todesco, che si definisce lifestyle healthy influencer e su Instagram conta circa 454 mila seguaci. Sulla scia del successo ottenuto con programmi tv sul mondo del benessere, a 25 anni condivide la sua passione per il cibo sano su Instagram, TikTok e Youtube.

Qui mostra ad un pubblico di ragazze manicaretti leggeri ma gustosi come segreto e spunto per stare bene, sentirsi in forma e smetterla di fissarsi con diete inutili. Nel suo nuovo suo libro ‘Sweet and strong” (edizioni Lswr) spiega le ricette ma dispensa anche consigli per le ragazze vittime di disturbi alimentari per imparare ad amarsi e ad accettarsi. Sia con piatti gustosi e sani che con esercizi per iniziare a fare pace con sé stesse e spunti per auto motivarsi e trovare la propria strada.

“Impariamo ad amarci e continuiamo per tutta la vita. Bisogna guardarsi allo specchio e dirsi ogni giorno: io mi voglio bene, io mi amo, io merito abbondanza, io valgo, io sono bellissima, io posso essere tutto quello che voglio”, dice.

Come reagire e combattere i problemi con il cibo

Seppure l’anoressia, la bulimia e l’obesità sono patologie vere e proprie che non si possono superare con promesse ad effetto ‘fai da te’, le sindromi correlate con l’alimentazione sono moltissime fra le giovanissime. Che iniziano a vedere il cibo come un nemico incamminandosi per strade sbagliate spesso scoperte proprio sui social. La stessa piazza virtuale da cui Giada Todesco parla proponendo invece menù per ritrovare il gusto della tavola senza sacrifici. Sono piatti creati con ingredienti sani, gustosi e nutrienti che invitano le ragazze a capire che non serve contare le calorie per raggiungere il peso forma.

“Per stare bene bisogna avere uno stile di vita soddisfacente, comprendendo anche che la perfezione vista sui social in realtà non esiste e che migliorarsi fa bene a sé stesse. In questo modo, si potranno continuare a mangiare muffin, torte, crostate, senza alcun senso di colpa, – spiega l’esperta che dispensa molti suggerimenti motivazionali fra una ricetta e l’altra per raggiungere l’autorealizzazione.

I consigli dell’esperta

Fra questi il consiglio di leggere storie di donne intraprendenti, studiarne la vita, comprendendo il loro percorso di crescita, circondarsi di persone giuste per i propri obiettivi, che siano stimolanti e tagliando via i fannulloni. Inoltre essere originale per essere uniche, non facendosi influenzare dagli altri. L’esperta continua suggerendo il giusto atteggiamento mentale per affrontare i problemi. Come si trova? Cambiando orizzonti, abbandonando la routine che rende impossibile risolvere nuove complicazioni e vedendo nuove opportunità nel risolverle.

Infine accettare i fallimenti attraverso i quali si trova la forza. Meditare dai 10 ai 30 minuti al giorno come allenamento dell’anima e della salute mentale e imparare a stare da sola. Credere in sé stesse e impegnarsi a realizzare ciò che si desidera anche imparando a cogliere le occasioni che, dice l’esperta, arrivano e vanno prese al volo. Perciò cucinare senza contare le calorie, godersi i manicaretti usando nutrienti sani e imparare a pensare a sé stesse con amore come primo passo verso la crescita e la libertà.