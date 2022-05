Hai persone false intorno a te? Alcuni modi per identificarle

Capita molto spesso di avere a che fare con delle persone false. Sono quelle persone, spesso molto vicine a noi, che fingono un comportamento amichevole quando, in realtà, la stima e l’affetto che provano per noi sono piuttosto bassi. O quelle che mostrano di essere in un modo e poi, appena voltiamo l’angolo, cambiano completamente atteggiamento. Ma è possibile identificarle le persone false? Spesso, infatti, questo tipo di persona è molto brava a nascondere i veri sentimenti che ha per noi.

Quali sono le caratteristiche che definiscono le persone false?

In termini generali, sono solitamente persone che alla base del loro comportamento hanno una grande insicurezza. Una insicurezza che le porta ad agire e camuffare il proprio modo di essere quando sono di fronte agli altri.

Alcuni atteggiamenti che questo tipi di persona mostra potrebbero essere:

Quando davanti sembrano gentili e sorridenti, ma dietro criticano altre persone.

Non riconoscono i loro errori, ti rendono responsabile dei loro fallimenti.

Si concentrano troppo su se stessi, dimenticando come potrebbe sentirsi l’altra persona.

Appaiono quando stai affrontando un periodo sì e scompaiono durante i momenti no.

Mancanza di impegno per mantenere le proprie promesse.

Hanno la tendenza ad apparire superiori.

A cosa sono dovuti questi comportamenti?

In questa società ci viene insegnato fin da piccoli a valorizzare le nostre virtù e nascondere e/o rifiutare i nostri difetti. Ecco perché, a volte, le nostre figure di riferimento, con le quali dovremmo avere un legame sicuro, non finiscono di insegnarci ad accettarci come siamo. E possiamo crescere con il bisogno di dover accontentare sempre gli altri, mostrando qualità fittizie per poterci inserire nella società e ottenere sempre dei riconoscimenti. Avere un bisogno insoddisfatto di sentirsi bene e sempre a proprio agio.

Ti rendi Puoi renderti conto di avere vicino persone false?

Le persone false spesso nascondono la sensazione di non sentirsi valide e/o accettate abbastanza. Sono cresciute adottando qualità fittizie per adattarsi o sentendo il bisogno di alterare la verità, perché non hanno ottenuto abbastanza riconoscimento durante l’infanzia dai loro principali caregiver. Hanno così imparato a raggiungere la pace interiore attraverso strategie disfunzionali come la falsità o l’ipocrisia.

Cosa dobbiamo fare se ci accorgiamo di avere accanto una persona falsa?

Se hai l’impressione che una persona con cui hai un legame stretto mostra questi comportamenti, è importante che tu ti prenda il tempo per parlarne con lui o lei, altrimenti proverai emozioni spiacevoli durante questa relazione, che sia d’amore o d’amicizia.

Alcune idee su come interagire con questo tipo di persone: