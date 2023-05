Ami tantissimo le erbe aromatiche, ma nonostante le cure e le accortezze non riesci mai a coltivarle e a farle vivere a lungo? Questo articolo fa al caso tuo. In questo periodo su balconi e terrazzi, oltre ai fiori, piantiamo anche le erbe aromatiche, con il gusto di usarle in cucina prendendole al momento e con il profumo delle loro foglie. Pensiamo al basilico o alla profumatissima menta, Oppure pensiamo alla bellezza dei loro fiori, come ad esempio quelli dell’erba cipollina o della lavanda.

Purtroppo queste piante talvolta risultano poco longeve; nonostante le nostre premure si seccano o tendono a marcire. Ebbene, forse non tutti sanno che l’errore fatale è spesso il posizionamento. Presi da troppo amore, a volte le mettiamo nel posto più assolato che abbiamo a disposizione, pensando di fare il bene delle nostre pianticelle. E invece non sempre è così. Infatti, non tutte le erbe aromatiche amano il pieno sole.

Erbe aromatiche, la posizione ideale per farle vivere a lungo

Per ridurre le morti improvvise delle nostre piante ecco una breve guida per coltivare le erbe aromatiche:

Pieno sole: basilico, timo, maggiorana.

Mezz’ombra: salvia, rosmarino.

Ombra: prezzemolo, menta, erba cipollina.

Inoltre anziché acquistarle in piantine si possono provare a seminarle. Un modo semplice per avere belle aromatiche ad un prezzo mini, senza impatti di filiera e con grande soddisfazione da pollice verde.

Piante d’appartamento, un aiuto contro gli agenti inquinanti

Le piante d’appartamento sono diventate elementi d’arredo a tutti gli effetti. Ma la loro presenza dentro casa va oltre la pura bellezza. Sono spesso viste come elementi decorativi, ma in realtà potrebbero anche ridurre i livelli di alcuni inquinanti.

Una recente ricerca condotta dall’Università di Birmingham ha rivelato che le piante d’appartamento comuni possono far diminuire i livelli di biossido di azoto (NO2), un inquinante comune, fino al 20%. Ricordiamo che respirare aria con un’elevata concentrazione di NO2 può irritare le vie aeree del sistema respiratorio umano. Questo può rivelarsi dannoso per le persone con malattie respiratorie quali l’asma.