In Italia siamo in piena emergenza siccità. Cosa possiamo fare, nel nostro quotidiano, per evitare lo spreco delle risorse idriche così importanti per la nostra vita? Legambiente ha diffuso 10 semplici regole che possiamo seguire per ridurre i consumi di acqua in casa. Vediamo quali sono.

La crisi idrica di questi giorni in Italia è una delle più gravi degli ultimi anni. Il Piemonte ha diramato l’allerta rossa, chiedendo allo Stato il riconoscimento dello stato di calamità e di emergenza. La Lombardia ha già terminato l’acqua destinata all’agricoltura. E, proprio per quanto riguarda il settore agricolo, la Coldiretti ha stimato danni al settore per 2 ben miliardi di euro.

Anche gli allevamenti non se la stanno passando bene: in molti scarseggiano i concimi, in particolare il mais, e le mucche, malnutrite stressate dalle temperature elevate, stanno producendo fino al 10% di latte in meno.

Per questo motivo, impegnarsi contro lo spreco di acqua non è più una opzione ma una necessità. Anche noi nel nostro piccolo possiamo fare la differenza. Seguendo alcuni semplici consigli è possibile risparmiare fino a 10mila litri di acqua l’anno, come sottolineato da Utilitalia, la Federazione che riunisce le aziende che operano nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas.

Emergenza siccità: 10 consigli per evitare lo spreco di acqua

Per evitare consumi eccessivi di acqua in questo periodo, Legambiente propone 10 regole d’oro che, comunque, andrebbero seguite sempre e non solo nei periodi di estrema necessità.