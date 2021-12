In ritardo sui regali di Natale? Niente paura. Dalle gift card da acquistare velocemente online fino ai cofanetti beauty per lui ispirati a Peaky Blinders, passando per i giocattoli in legno certificato per i più piccoli e gli occhiali di qualità Made in Italy, ecco alcuni suggerimenti per i regali di Natale per i più indecisi. Da far recapitare anche a distanza e all’ultimo minuto.

Regali di Natale ABIBY, box e prodotti per prendersi cura di sé

I regali di Natale perfetti per chi ama prendersi cura di sé sono firmati Abiby, la beauty company leader italiana nel settore delle box in abbonamento e talent scout di prodotti must have nel mondo beauty. Puoi per esempio pensare alla Gift Card, che può essere stampata o inoltrata direttamente via mail ed utilizzata per acquistare i prodotti dello Shop o un piano abbonamento delle Beauty Box. Oppure, Abiby ha preparato una serie di cofanetti regalo beauty.

Ma la grande novità beauty da mettere sotto l’albero è il cofanetto con i prodotti Syster, il nuovo brand skincare e haircare firmato Abiby. Ovvero, un pacchetto completo, a prezzo scontato, per scoprire la linea di Syster Smart.

BARBERINO’S, la beauty routine natalizia è firmata Peaky Blinders

Per regalare una beauty routine perfetta per lui c’è Barberino’s, la catena di barber shop che vanta anche un ampio e-shop con una linea di prodotti esclusivi. Quest’anno Barberino’s raddoppia i regali di Natale. A fronte dell’acquisto di uno dei set partecipanti alla promozione natalizia, Barberino’s regala un trattamento omaggio come rasatura o regolazione della barba con panni caldi. O ancora, il taglio di capelli con trattamento rivitalizzante e i nuovi trattamenti viso.

Inoltre, per gli amanti di Peaky Blinders, questo Natale sono disponibili numerosi set contenenti i prodotti della capsule collection a edizione limitata legata al mondo di Peaky Blinders, rilasciata in occasione dell’arrivo dell’ultima stagione della serie tv. Per gli indecisi, infine, è possibile acquistare una gift card, utilizzabile presso tutti gli store Barberino’s. Ed è inviabile anche tramite mail, non ha scadenza e può essere spese sia per i prodotti che per i trattamenti.

ETILIKA, per brindare made in Italy a Natale

Il miglior regalo da fare a Natale? Un buon vino italiano. Con questo messaggio Etilika, l’enoteca online specializzata nella ricerca, selezione e vendita dei migliori vini made in Italy, propone una selezione di prodotti dedicati. Vini da bere durante le festività o da regalare anche in grandi formati, gift card, confezioni regalo, distillati, tartufi, cesti di Natale, cioccolata e tanto altro.

FABBRICATORINO, occhiali di tendenza da mettere sotto l’albero

Tra le idee regalo per Natale non mancano gli occhiali da sole. Come quelli proposti da Fabbricatorino, marchio storico per l’occhialeria italiana di alta qualità che produce occhiali, sia da sole che da vista, comprensivi di lenti oftalmiche. Per scegliere gli occhiali da sole da far trovare sotto l’albero ci si può recare in uno dei tre negozi Fabbricatorino presenti sul territorio (a Roma, Milano e Torino).

Oppure si può navigare sul sito dove viene replicata l’esperienza di acquisto all’interno di un negozio di ottica, grazie ad una guida che aiuta nella scelta della montatura più adatta. Per i più attenti alla sostenibilità il regalo perfetto potrebbe essere la collezione FT-ECO, con occhiali realizzati in plastica riciclata.

Regali di Natale NARVALO, la maschera per proteggere gli urban commuters

Per gli urban commuters e gli sportivi che si muovono quotidianamente in città, il regalo perfetto è la Narvalo Urban Mask. Creata dalla startup Narvalo, spin-off del Politecnico di Milano e da BLS, azienda leader nella produzione di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, è una mascherina protettiva certificata CE FFP3 totalmente Made in Italy. È ideale per girare protetti in città, in scooter, bicicletta, e monopattino e proteggersi da smog e pollini.

Un prodotto indispensabile e di alta qualità che si accompagna a un design accattivante (disponibile in 6 colori) per comunicare la necessità di proteggere – e di proteggersi – in ogni contesto. Per i più tecnologici, inoltre, c’è la possibilità di pre-acquistare l’Active Shield, dispositivo IoT proprietario che sarà disponibile a febbraio 2022. Posizionato sulla parte anteriore della Narvalo Urban Mask, traccia la frequenza respiratoria e ottimizza a flusso continuo il ricambio di ossigeno.

VOLAGRATIS, gift card per viaggiare appena possibile

Per gli amanti dei viaggi, Volagratis.com propone le gift card. Valide fino a un anno dall’acquisto, sono l’idea perfetta per regalare un viaggio su misura. Si possono inviare via mail, con un biglietto personalizzabile o un video di auguri, oppure in un cofanetto, realizzato in carta riciclata, da mettere sotto l’albero.

LIRECENTO, il pantalone perfetto per lui

Per chi è alla ricerca di un regalo speciale per lui arriva in soccorso Lirecento, il marchio italiano digital native di pantaloni da uomo, che mette a disposizione la collezione autunno/inverno con pantaloni di qualità sartoriale. Tra questi spiccano il Chino Regular e Il Pince, caratterizzati da vestibilità regular e da un fit più comodo. Qualora non si fosse sicuri di gusti e taglia del destinatario del regalo, c’è la E-gift card, disponibile in tagli da 50, 110, 220 e 330€. Viene inviata via email e può essere utilizzata sul sito o nello store di Milano, su uno o più acquisti.

Regali di Natale PAYPLUG, con Flob Flower la pianta giusta per Natale

Per un regalo “verde”, PayPlug, soluzione di pagamento online pensata per le PMI, consiglia di cercare Flob Flower, negozio di piante online che propone diversi tipi di piante – tra cui bonsaï, piante grasse e carnivore, piante da appartamento – accompagnate da un vaso, che si può personalizzare. Tutti i vasi sono disegnati da esperti in grafica e prodotti da artigiani italiani.

Per assicurare la possibilità di ordinare – oltre che tramite carta di credito/debito direttamente dal sito commerce – anche via telefono e pagare a distanza in maniera facile e sicura via email, sms, WhatsApp o Messenger, Flob Flower assicura il pagamento tramite la funzionalità Pay-by-Link pensata da PayPlug. Flob Flower invierà un link al cliente per reindirizzarlo ad una pagina di pagamento PayPlug, 100% sicura, per finalizzare la transazione.

PEFC Italia, sostenibilità per giocare o arredare

Dai porta vasi per piante ai portacandele, passando per i set per gli addobbi dell’albero e della casa per le festività, fino ad arrivare ai giochi in legno per i più piccoli: per chi per questo Natale è alla ricerca di sostenibilità, Leonardi Wood – azienda con sede a Borgo Lares (TN) certificata PEFC – propone una ricca collezione di prodotti in legno massello di faggio.

Spicca, per i bambini, “Stacking game”, un gioco di costruzioni in legno: il divertimento sta nel trovare il giusto equilibrio tra gli animaletti di legno per creare una costruzione. Leonardi Wood ha aderito alla Filiera Solidale PEFC, per sostenere le aree italiane colpite due anni fa dalla tempesta Vaia.

Regali di Natale SUMUP, il Natale è solidale insieme a THUN

Per regali di Natale solidali, SumUp, fintech leader nel settore dei pagamenti digitali e soluzioni innovative cashless, consiglia di fare un salto in uno dei 225 negozi THUN distribuiti su tutto il territorio nazionale. Sarà infatti possibile donare, tramite un POS SumUp, il proprio contributo per finanziare il progetto della Fondazione Lene Thun Onlus.

resente in Italia con laboratori permanenti di ceramico-terapia all’interno di 30 strutture ospedaliere, la Fondazione Lene Thun (parte di Lenet Group) opera prevalentemente nelle oncologie pediatriche coinvolgendo oltre 600 volontari su tutto il territorio. E raggiungendo oltre 9.000 bambini. Ogni laboratorio ha un costo annuale di 35.000 euro e viene proposto negli ospedali in forma totalmente gratuita, in alcuni casi anche in maniera digitale. Superando così le barriere imposte dalla pandemia.

CAMPEGGI.COM, i libri per immergersi nella natura

Per viaggiare con la fantasia, in attesa di ripartire, Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, suggerisce 2 libri per gli amanti del campeggio, della natura e dei viaggi in camper da mettere sotto l’albero. Per chi vuole farsi due risate in mezzo al verde, ma anche scoprire uno dei percorsi a piedi più belli del globo, c’è Una passeggiata nei boschi. In questo libro l’autore Bill Bryson racconta il suo viaggio lungo l’Appalachian Trail tra bufere di neve, incontri con animali selvatici e camminatori improbabili.

Il libro Guida sentimentale per camperisti di Erica Barbiani è invece per chi ama viaggiare in camper e vivere, attraverso le pagine, una tenera avventura. Questo libro racconta la storia di Giuliano e della sua decisione di unirsi a un gruppo improbabile di camperisti tra mezzi sovietici simili a carri armati, roulotte con pizzi e merletti. E “Girolamo”, un lussuoso prototipo albanese che Tito e Agnese dicono di avere vinto a una strana lotteria e che riserva una strana sorpresa nel freezer.

DOLOMITI PAGANELLA, vacanza sulla neve con la famiglia

In vista della stagione invernale, i family hotel di Dolomiti Paganella hanno creato dei pacchetti vacanza pensati appositamente per il periodo natalizio. Il pacchetto “Christmas for Family”, valido dal 19 al 26 dicembre, comprende soggiorno di 7 notti con mezza pensione in Family Hotel per due adulti e un bambino, skipass di 6 giorni per i tre ospiti e sconti sul noleggio e deposito sci. Il pacchetto “Dolomiti Paganella Family Festival”, invece, dal 16 al 23 gennaio 2022, comprende soggiorno in Paganella per 7 notti in Family Hotel (mezza pensione) per due adulti e un bambino, skipass di 6 giorni per tutti, e sconti su lezioni di sci collettive e noleggio attrezzature.