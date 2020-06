I riflessi biondi non sono l’unica opzione. Il balayage o l’ombré non sono gli unici modi per dare luminosità ai tuoi capelli bruni o castani. Se sei alla ricerca di una opzione più fresca, la risposta è ash brown, ovvero: castano cenere.

Questo tipo di colore di capelli è un perfetto mix di luminosità marroni e argento ed è uno tra i trend più un voga del 2020. Tanto che il mio feed di Instagram ne è pieno.

“La tendenza del castano cenere è diventata molto popolare perché è in linea con l’altra tenenza, quella dei riflessi color argento, che stavamo vedendo sui biondi platino”, afferma l’hair stylist Holly Mills .

“L’Ash brown è il modo per le brune di aderire a questa tendenza senza distruggere i capelli o scegliere una tonalità troppo chiara, non adatta alle loro caratteristiche”

Mills dice che il castano cenere funziona su qualsiasi tonalità di bruna, tranne quelle che contengono troppi riflessi ramati.

Capelli Ash Brown, a cosa fare attenzione

“Prima di scegliere la tua tonalità di ash brown, dovrai togliere qualsiasi tonalità rosso intenso o arancione dai capelli”, spiega. “Nel caso in cui riuscirai a togliere TUTTE le tonalità calde dai capelli – tra cui rosso, arancione e giallo – questo renderà perfetto il tuo ash brown”.

Questi riflessi aggiungono immediatamente un tocco in più a qualsiasi base bruna, e la tecnica di colorazione è estremamente versatile.

Applicando questo tono ovunque, oppure semplicemente aggiungendo sottili riflessi o balayage marrone cenere, sono solo alcuni modi per provare i capelli castano cenere.

Continua a scorrere per vedere una manciata delle mie interpretazioni preferite sulla tendenza di Ash brown e trarre ispirazione per il tuo colore marrone cenere.

Il fatto che i capelli castano cenere necessitino di una manutenzione relativamente bassa è probabilmente la qualità più attraente di questa tendenza.

Mills afferma che, a differenza del rame e del rosso, i toni freddi durano. Lo stilista consiglia di utilizzare shampoo e balsamo viola ad ogni lavaggio, per mantenere freschi i toni della cenere.

