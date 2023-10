Ami addobbare l’albero di Natale in anticipo? Sei più felice. Ecco perché

Il Natale, con le sue luci scintillanti, le palline colorate e l’atmosfera di festa, è una delle ricorrenze più attese dell’anno. Ma c’è chi, addirittura da novembre, decide di tirare fuori gli addobbi natalizi, anticipando la magia delle festività. La sorpresa? Secondo alcuni studi, chi addobba l’albero di Natale in anticipo è più felice. Ma quali sono i motivi di questa gioia anticipata?

1. La Gioia del Periodo Natalizio

Il Natale porta con sé una carica di gioia e calore. Per coloro che associano questa ricorrenza alla religione, rappresenta una speranza, mentre per altri è il momento di condivisione in famiglia. L’idea di riunirsi attorno all’albero addobbato, con le abbondanti cene e i momenti speciali con i cari, dona una serenità unica, difficile da trovare in altre occasioni.

2. I Ricordi d’Infanzia

Addobbare l’albero prima del tempo può scatenare una valanga di ricordi d’infanzia, spesso fra i momenti più felici della vita di ognuno. La nostalgia dei tempi passati spinge molte persone a ricreare l’atmosfera magica che hanno vissuto quando erano bambini. Gli addobbi diventano il veicolo per ricordare i biscotti della nonna, le risate con familiari e amici. Secondo Steve McKeown, psicoanalista e proprietario della McKeown Clinic, le decorazioni natalizie evocano forti sentimenti di felicità legati all’infanzia.

3. Migliorare l’Idea che gli Altri Hanno di Noi

La casa addobbata prima del tempo non solo contribuisce alla propria felicità, ma può anche influenzare positivamente la percezione degli altri. Gli esperti sostengono che una casa festosa e colorata fa apparire il suo proprietario più amichevole e coeso. Le decorazioni natalizie diventano così un biglietto da visita che trasmette un messaggio di apertura e accoglienza.

4. Un Sistema Immunitario più Forte

La credenza che l’addobbo anticipato dell’albero possa contribuire al benessere fisico è supportata da uno strano alleato: il sistema immunitario. La felicità, infatti, stimola la produzione di endorfine, dopamina e serotonina, noti come “gli ormoni della felicità”. Questi agenti naturali non solo migliorano la memoria, aumentano l’energia e riducono la depressione, ma rafforzano anche il sistema immunitario. Quindi, concedersi qualche decorazione natalizia in anticipo potrebbe essere una strategia per affrontare la stagione invernale con un sorriso e una salute extra.

Insomma, quando si tratta di addobbare l’albero di Natale, non c’è un momento prestabilito. Se novembre è il vostro mese preferito per tirare fuori gli addobbi, fate pure! La ricerca e le dichiarazioni degli esperti confermano che l’anticipo nell’addobbare porta con sé un pacchetto di felicità benefico per la mente e il corpo. E voi, quando inaugurate la stagione natalizia nella vostra casa? La risposta potrebbe essere la chiave per un Natale ancora più radiante e sereno.